Cámaras de seguridad de un edificio del barrio porteño de Villa Crespo registraron un momento conmocionante, cuando un vecino tuvo que realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un perro que había quedado colgado de un ascensor. A pesar de la tensión y del mal momento, el joven logró salvarle la vida al animal.

Todo comenzó a las 13:20hs, cuando el compositor y productor Leo Blumberg se encontraba trabajando en su estudio de música, hasta que escuchó la alarma del ascensor. Cuando el músico se acercó al ascensor para constatar lo que sucedía, se encontró con una mujer extranjera que hablaba en inglés y repetía desesperadamente la misma palabra "dog, dog, dog".

A pesar del desconcierto, luego se encontró con el perro de su vecina colgado del extremo izquierdo de la puerta automática del ascensor. Es que la puerta del aparato se había cerrado justo antes de que el animal pudiera subir, lo que provocó que quedara enganchado de la correa y subiera al ritmo del elevador hasta quedar atorado.

Cuando el compositor llegó para socorrer al can, este llevaba algunos segundos ahorcándose y ya no movía sus patitas. Estaba asfixiado. Sin embargo, lo desató de su collar y procedió a hacerle maniobras de RCP, intentando adaptarlas al perro.

"Mi perro tiene la misma correa entonces sabía cómo sacarlo. Cuando lo agarré estaba casi sin signos vitales, no reaccionaba. Le hice RCP como pude. Yo sé hacerlo en personas, pero en un perro no es lo mismo. De todas formas empecé a hacerle compresiones hasta que de a poco se fue recuperando", señaló Blumberg.

El video del terrible momento

La horrible escena quedó filmada completamente por las cámaras de seguridad del hall de entrada, que registraron toda la secuencia, desde que el perro queda afuera del ascensor hasta el rescate realizado luego de quedar inconsciente, y el posterior estado de conciencia recuperado por el animal.

Luego de auxiliar al animal, Blumberg se acercó a la puerta del ascensor e intentó comunicarle a su vecina que el perro ya se encontraba a salvo. "Se lo dije como pude en inglés. Al mismo tiempo estaba viniendo el encargado para destrabar el ascensor. La escena duró algunos minutos y yo después me llevé al perro a mi departamento hasta que el novio de ella lo vino a buscar", completó Leo en declaraciones a Infobae.