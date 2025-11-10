El mega shopping que abrirá sus puertas en diciembre.

Oberá, en el corazón de Misiones, se prepara para vivir una transformación urbana histórica con la llegada de Galería Amelia, un shopping de gran escala que ya cuenta con un avance del 90 por ciento en su construcción. Este centro comercial aspira a convertirse en el epicentro del comercio, el entretenimiento y la vida social de la ciudad y la región.

El complejo reunirá una amplia variedad de tiendas minoristas, locales gastronómicos y espacios recreativos, pensados para que vecinos, turistas y emprendedores puedan encontrarse y compartir en un mismo lugar. La primera apertura parcial está prevista para diciembre de este año, mientras que la inauguración total se proyecta entre mayo y junio de 2026.

Ubicado en avenida José Ingenieros 169, con una salida alternativa por calle Jujuy 164, a sólo una cuadra y media del centro cívico, Galería Amelia fue diseñado para integrarse perfectamente al entorno urbano. Sus pasillos amplios y luminosos conectarán ambas calles, facilitando el tránsito fluido dentro del edificio.

El shopping contará con un nivel principal dedicado a locales comerciales y una torre gastronómica de tres pisos que ofrecerá una vista panorámica hacia la emblemática Cruz de Santa Ana, un ícono turístico de la región. Esta combinación busca ofrecer una experiencia que mezcle compras, paseo y descanso en un solo espacio.

Entre las propuestas destacan un patio cervecero, un pelotero y un área de comidas con opciones para todo público, pensando especialmente en crear puntos de encuentro para familias, jóvenes y visitantes, con el objetivo de fortalecer la vida social de Oberá.

Impulsado por el grupo empresario Tiendas Silmar y financiado con fondos propios junto a créditos de Banco Macro y Banco Hipotecario, el desarrollo involucra también a proveedores y contratistas locales, lo que potenciará el impacto económico regional.

El nuevo shopping creará nuevos puestos de trabajo

Los responsables estiman que la obra generará cientos de empleos directos e indirectos, tanto en la etapa de construcción como en la futura operación del shopping, lo que impulsará el comercio, el turismo y los servicios vinculados en toda la zona.

El proyecto se divide en dos etapas: la primera permitirá abrir los primeros locales y espacios comunes antes de fin de año, marcando el inicio formal de la galería. La segunda etapa contempla la expansión de las áreas gastronómicas y recreativas, con la culminación total de la obra hacia mediados de 2026.

Esta estrategia escalonada busca que el público pueda disfrutar desde temprano del espacio mientras se finalizan los detalles, dinamizando la actividad comercial y posicionando a la galería como un punto de atracción para el centro de Misiones.