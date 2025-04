Semana Santa 2025: qué días no se come carne y por qué De acuerdo a la tradición católica, los Viernes Santo no se come carne. Enterate por qué ocurre y qué historia hay detrás.

03 de abril, 2025 | 08.56 Por qué el Viernes Santo no se come carne, según la tradición católica. La Semana Santa es una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano y en Argentina es una fecha clave para la reflexión y el encuentro familiar. Durante este período, los fieles conmemoran la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, siguiendo tradiciones que han sido transmitidas por generaciones. Una de estas costumbres es la abstinencia de carne en determinados días, como una muestra de respeto y sacrificio. La práctica de no consumir carne en ciertas fechas tiene su origen en la Cuaresma, el tiempo litúrgico que comienza el Miércoles de Ceniza y culmina el Jueves Santo. Durante este lapso de 40 días, sin contar los domingos, los creyentes realizan actos de penitencia y renuncia para fortalecer su espiritualidad. En este 2025, la Cuaresma inició el 5 de marzo y se extenderá hasta el 17 de abril, con restricciones alimenticias en los viernes de este período. En Argentina, como en muchos otros países de tradición cristiana, los fieles se abstienen de comer carne los viernes de Cuaresma, además del Viernes Santo. Esta costumbre se mantiene vigente como un símbolo de sacrificio y devoción, recordando el sufrimiento de Jesús en el desierto y su posterior crucifixión. ¿Qué días no se puede comer carne en Cuaresma 2025? Siguiendo las fechas establecidas para la Semana Santa de 2025, los católicos deberán evitar el consumo de carne durante siete viernes: 7, 14, 21 y 28 de marzo, así como el 4, 11 y 18 de abril. Estas jornadas son consideradas de penitencia, en las que se recomienda realizar ayuno y otras formas de reflexión espiritual. El significado de esta abstinencia se basa en el sacrificio y la solidaridad con el sufrimiento de Cristo. En la tradición católica, la carne ha sido históricamente un símbolo de celebración y opulencia, por lo que evitar su consumo representa una manera de conectar con la humildad y la fe. Enterate por qué es que no se come carne el Viernes Santo. Calendario de Semana Santa 2025 en Argentina: qué días son Para quienes desean organizar sus actividades religiosas y familiares, las fechas de la Semana Santa en 2025 son las siguientes: Domingo de Ramos : 13 de abril.

Lunes Santo : 14 de abril.

Martes Santo : 15 de abril.

Miércoles Santo : 16 de abril.

Jueves Santo : 17 de abril.

Viernes Santo : 18 de abril.

Sábado Santo : 19 de abril.

Domingo de Resurrección: 20 de abril. En estos días, los fieles participan de diversas ceremonias religiosas, como la Misa de la Última Cena, el Vía Crucis y la Vigilia Pascual, que culmina con la celebración de la Resurrección de Cristo. La Semana Santa no solo es un tiempo de fe, sino también de encuentro familiar y reflexión sobre los valores espirituales en la vida cotidiana. TWITTER

