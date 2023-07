Video: la peligrosa maniobra de un conductor en Córdoba que pudo terminar en tragedia

El conductor realizó un sobrepaso indebido a gran velocidad y en un camino señalizado con doble línea amarilla. Fue suspendido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la ciudad de Córdoba.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la ciudad de Córdoba suspendieron a un hombre que realizó un sobrepaso indebido y pudo ocasionar una tragedia. El conductor avanzó a gran velocidad ignorando la señalización de doble línea amarilla y puso en riesgo a otros conductores de manera innecesaria. Ocurrió en el Camino de las Altas Cumbres y fue filmado por otro conductor que venía detrás suyo.

El organismo del Ministerio de Transporte tomó conocimiento de lo ocurrido a través de un video que se conoció por una denuncia en las redes sociales, donde se ve al hombre avanzar con su camioneta por el camino donde está claramente señalizado que se encuentra prohibido el sobrepaso. Desde el auto donde se registraba la infracción se le advertía con bocinazos.

"Las imágenes son contundentes: por unos pocos segundos no colisionó de frente contra otro vehículo que venía por el carril contrario y que tuvo que correrse hacia la banquina para esquivarlo", describe el comunicado de la ANSV. El titular de la misma, Pablo Martínez Carignano, explicó: “Desde el comienzo de la gestión hemos suspendido cientos de licencias. Esta medida, y muchas otras, han hecho que la siniestralidad fatal bajara un 25% desde 2018. No vamos a parar. Hasta el último día machacaremos que manejar no es un derecho sino una responsabilidad”.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Metropolitano de la ciudad de Córdoba, Gabriel Bermúdez, remarcó: "La ciudad de Córdoba desarrolla diversas políticas públicas en pos de la baja de los índices de siniestralidad vial, y siguiendo esos lineamientos acompañamos en este caso a la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la suspensión transitoria de la licencia de este conductor en nuestra jurisdicción, que ha sido responsable de una maniobra temeraria que pudo haber desencadenado una tragedia".

"El conductor temerario se le suspendió su licencia de conducir y deberá ser reevaluado estrictamente para determinar si está en condiciones de conducir un vehículo en la vía pública", afirmó la ANSV.