Las bolsas europeas siguen estables, ganancias sanitarias compensan caídas en consumo y energía

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

‍Las bolsas europeas se mantenían moderadas el martes, mientras las ‍ganancias del sector ⁠sanitario, impulsadas por la aprobación en Estados Unidos de su píldora para adelgazar por parte de Novo Nordisk, un peso pesado, se vieron contrarrestadas por las pérdidas de las acciones orientadas al consumo.

El ‌índice paneuropeo STOXX 600 subía ⁠un 0,2% hasta ⁠587,91 a las 0808 GMT. Los principales mercados regionales cotizaban a la ‍baja, con los índices de referencia de Londres y Francia con ⁠escasas variaciones.

Las acciones ‌de Novo Nordisk avanzaban un 5,8% después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU aprobara el lunes su píldora ‌adelgazante, ‌lo que da a la farmacéutica una importante ventaja competitiva en el cada vez más lucrativo mercado del ​control de peso.

El sector sanitario subía un 0,8%, la mayor subida entre sus homólogos.

Las acciones de consumo discrecional fueron las que más pesaron, con caídas de algunos valores de lujo ‍como Richemont . Energía caía un 0,1%, tras registrar cuatro sesiones consecutivas de ganancias.

Las cifras del PIB estadounidense del tercer trimestre, que se espera que ​muestren que la economía estadounidense ha seguido creciendo con fuerza, estarán en ​el radar en una semana en la que, por lo ⁠demás, no se publicarán muchos datos.

Con información de Reuters