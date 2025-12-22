El BCE está dispuesto a intervenir de nuevo si es necesario, según Kazimir

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra el logotipo del Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE) está satisfecho con las ‍perspectivas de ⁠inflación en la eurozona, pero está preparado para intervenir de nuevo si es necesario, dijo el lunes Peter Kazimir, gobernador del Banco Nacional de Eslovaquia y responsable de política monetaria ‌del BCE.

Kazimir se unió ⁠así a un ⁠coro de gobernadores de bancos centrales de todos los rincones del ‍bloque de los 20 países para advertir ⁠de los riesgos para ‌las benignas previsiones que el BCE dio a conocer el jueves, cuando mantuvo estables los tipos de interés ‌por ‌cuarta reunión consecutiva.

"Es probable que el próximo año plantee nuevos retos a los que tendrán que responder ​los hogares, las empresas y, de hecho, nuestra política monetaria", dijo Kazimir en un artículo de opinión.

"Seguimos siendo flexibles y estamos preparados para intervenir en ‍caso de que la evolución futura justifique nuevas medidas", añadió.

Kazimir dijo que los cimientos económicos de la eurozona estaban "mostrando grietas" que ​otros responsables económicos deberían arreglar con reformas estructurales que integren los ​mercados de capitales europeos y "reduzcan el peso burocrático" sobre ⁠las empresas.

