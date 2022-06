Citaron a indagatoria al jugador de Boca Sebastián Villa por violación

El jugador de Boca fue citado por la fiscal de la causa que investiga posible violación e intento de homicidio contra Tamara Doldán. Es la segunda causa por violencia de género que tiene el delantero.

El jugador de Boca Juniors, Sebastián Villa, fue finalmente citado a indagatoria en la causa que investiga la denuncia por violación e intento de homicidio contra una joven que habría ocurrido en junio de 2021. El delantero, sobre el cual ya pesa una causa previa impulsada por su ex pareja, fue llamado el próximo 24 de junio a las 10:30 horas, según confirmaron fuentes judiciales a El Destape.

La citación llega unos días después de que el juez de garantías que entiende en la causa, Javier Mafici Moore, rechazara el pedido de detención que formulara la fiscal Vanesa González.

Villa fue denunciado el mes pasado por la joven Rocío Tamara Doldán, quien aseguró que un año atrás el delantero colombiano abusó sexualmente de ella, la agredió físicamente y hasta intentó matarla. En su denuncia, la mujer dio detalles del hecho que habría ocurrido el 26 de junio de 2021 en la casa del jugador y hasta aseguró que intentó sobornarla con 5 mil dólares para que no hiciera la denuncia.

En el inicio de la causa, se realizaron distintas pericias y se convocaron a testigos para dilucidar los hechos que habrían ocurrido en el country de Canning donde reside la estrella de Boca. Así, se realizaron estudios a la denunciante, que según las pericias psicológicas mostraba signos compatibles con abuso sexual y no poseía una personalidad confabulatoria y al propio acusado, que mostró que podía comprender el sentido de sus actos.

Asimismo, se convocaron como testigos a las médicas del Hospital Penna que atendieron a Doldán en la noche que habrían ocurrido los hechos. Dos testimonios de los profesionales aseguraron que no recordaban haber atendido a la denunciante ni que tuviera signos de abuso sexual. Una de las pruebas que presentó la mujer en su denuncia era le certificado que había sido atendida en la guardia del hospital.

La declaración de la joven

Luego de mantenerse en el anonimato en tanto denunciante de un caso de violencia de género, Doldán decidió salir a hablar públicamente y dio entrevistas a varios medios de comunicación. Allí, ratificó sus dichos contra Villa y criticó el accionar del club, Boca Juniors, donde el delantero sigue jugando en el primero equipo.

"Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en la entrevista que brindó a TN, Telefé e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo. Sobre ese día, dijo: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el abuso, se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.

"Me revisa y me dice que haga una denuncia, me pide otros estudios, pero es duro reconocer que la persona con la que estás te violó, cuando la médica me lo dice, me dice que tenía signos de abuso y me largué a llorar con ella. Me pide estudios de protocolo y le digo que es mi pareja. Es ahí cuando me dice que por más que fuera mi pareja esto era un abuso, era una violación", contó la joven.

Villa, a juicio oral

Además de la causa que se inició este año y por la cual tendrá que prestar declaración indagatoria, el delantero de Boca Sebastián Villa tendrá que enfrentar un juicio oral por la causa que impulsara originalmente su ex pareja, la colombiana Daniela Cortés, en el año 2020.

Voceros judiciales detallaron que el debate se desarrollará los días 19, 20 y 21 de septiembre, cuando se juzgarán los hechos ocurridos el 27 de abril de ese año en la casa que compartían Villa y su ex, en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad e Canning, donde residía antes de mudarse al Venado II.

En abril de 2020, su ex pareja presentó una denuncia penal contra el futbolista por violencia de género que avaló con imágenes en las que mostraba su rostro golpeado y ensangrentado. Además, afirmó que la amenazó con contratar a un grupo de sicarios para que asesinaran a toda su familia en Colombia.