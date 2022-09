Caso Villa: se ordenaron nuevas pericias psicológicas para el jugador y la denunciante

Estas nuevas medidas probatorias llegan tres meses después de que el juez Javier Mafucci Moore rechazara el pedido de detención a Villa formulada por la fiscal de la causa, Vanesa González.

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa tendrá que someterse nuevamente a pericias psicológicas en el marco de la acusación por abuso sexual que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción 3 por un hecho ocurrido el año pasado. También se someterá nuevamente al mismo estudio a Tamara Doldán, quien presentó en mayo de este año una denuncia contra el jugador colombiano por un episodio de violación y una brutal golpiza que tuvo lugar en un country de Canning.

Según pudo saber El Destape, los estudios están programados para el 12/10, en el caso de Villa, en tanto que el 2 y 9/11 tendrá que presentarse Doldán. Por otro lado, también se libraron oficios a Instagram para recabar más información del caso. Estas nuevas medidas probatorias llegan tres meses después de que el juez Javier Mafucci Moore rechazara el pedido de detención a Villa formulada por la fiscal de la causa, Vanesa González. En ese momento, el magistrado consideró que faltaban pruebas.

Las nuevas pericias fueron ordenadas por la fiscal González y se sumarán a las que hicieron al comienzo de la investigación. En ese momento, los estudios arrojaron que el delantero colombiano tiene una personalidad normal, "no presenta trastornos mentales y comprende la criminalidad de sus actos". Del mismo modo, los psiquiatras que lo analizaron determinaron que no presentara "rasgos psicopáticos o psicosis" ; además de que "no resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente".

Previamente, el estudio al que se había sometido a Doldán había arrojado un resultado contundente: "Presenta indicadores de abuso sexual durante el relatos de los hechos, con 'angustia' y un trastorno de estrés post-traumático". La pericia dejó en claro también que no se advertían indicadores de fabulación o mendacidad. Asimismo, los psiquiatras remarcaron que su discurso fue claro y colaborativo para la causa.

La causa

Doldán acusó a Villa por abusar sexualmente de ella en junio del año pasado en una casa de un country en la localidad bonaerense de Canning. Como consecuencia del ataque, la mujer dijo que debió ser asistida en el Hospital Penna de Buenos Aires y explicó que no realizó la denuncia en el momento a pesar de la recomendación de los médicos que la atendieron porque estaba bajo en estado de shock, padecía "miedo" y estaba "paralizaba".

La joven explicó que lo conoció a principios de 2020, cuando el futbolista aún estaba en pareja con Daniela Cortés, y lo consideró como una persona "sumamente violenta y agresiva".

"Esa noche fue terrible, porque todo ocurrió en un lugar donde yo estaba cómoda, con una persona que quería. Pero de repente ya no era así. Fue muy chocante, me hirió en todos los sentidos", dijo la joven en la entrevista que brindó a TN, Telefé e Infobae, en la que estuvo acompañada por su abogado, Roberto Castillo. Sobre ese día, dijo: “Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Pensé que me iba a matar o que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”.

Tras el abuso, se retiró de la casa del futbolista porque le "dolía todo, especialmente el vientre" y le "costaba mucho caminar". Decidió ir al hospital y allí fue cuando la médica ginecóloga le recomendó que hiciera la denuncia por violación.

También la denunciante se refirió a las amenazas y sobornos que recibió por parte de Villa y su entorno. Contó que le "llenaban el celular de mensajes y llamadas manipuladoras y que le ofrecieron 5000 dólares "para que se olvidara de todo".

Qué dijo Sebastián Villa

Por su parte, el jugador dijo ante la fiscalía de Esteban Echeverría que se trató de una "relación consentida" y dio a entender que la agresión sexual denunciada habría sido cometida por otra persona en otra fecha que desconocía.

Villa afirmó que la denunciante le mostró tiempo después del hecho denunciado, durante una cena, "una foto de una nalga morada", por lo que él le preguntó "qué pasó ahí". "Ella me dice que puede decir que ese había sido yo y con eso me arruina la carrera", continuó su relato el jugador.

Por otro lado, aseguró también que recibió un llamado de una persona de su entorno que le "exigió una cierta suma de dinero". Cuando le presentaron los chats incorporados al expediente judicial, negó además que fueran suyos al afirmar que su cuenta de instagram estaba en realidad verificada por la empresa. "Nunca abusaría de una mujer porque vengo de una mujer", concluyó al ser consultado por la denuncia.

Semanas atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que, además, había sufrido también ella un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal.

La Línea 144 brinda atención, asesoramiento y contención para situaciones de violencias por motivos de género, las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.