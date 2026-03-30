San Cristobal y Carmen de Patagones: uno por uno, los casos de violencia armada en escuelas que sacudieron a la Argentina

Casos de violencia escolar en la Argentina.

La Argentina vuelve a enfrentarse a una escena que creía lejana: un alumno que entra armado a una escuela y dispara contra sus compañeros. El caso ocurrido este lunes en San Cristóbal, en Santa Fe, donde un adolescente de 15 años mató a un estudiante de 13 e hirió a otros dos, reabrió una herida que parecía cicatrizada luego de casi dos décadas sin ataques letales en ámbitos escolares.

Si bien estos episodios son excepcionales en términos estadísticos —menos de diez desde 1983—, especialistas y autoridades coinciden en que su frecuencia aumentó desde la pandemia. Entre 2023 y lo que va de 2026 hubo al menos cuatro situaciones graves, algunas evitadas a tiempo, pero todas con un denominador común: el acceso a armas dentro del entorno familiar y señales de alerta que no siempre fueron detectadas.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe.

Carmen de Patagones: el antecedente que marcó a una generación

El caso más emblemático ocurrió el 28 de septiembre de 2004 en Carmen de Patagones. Un alumno de 15 años entró con una pistola Browning 9 mm -propiedad de su padre, suboficial de Prefectura- al aula del Instituto N.º 202 Islas Malvinas y abrió fuego contra sus compañeros. Tres estudiantes murieron y cinco resultaron heridos.

El ataque generó una conmoción nacional inédita, con duelo en todo el país y una jornada de reflexión en las escuelas. La Justicia lo declaró inimputable por su edad y luego fue diagnosticado con esquizofrenia. A partir de ese episodio, se impulsaron cambios clave: protocolos de emergencia escolar, mayor control sobre el almacenamiento de armas reglamentarias y la incorporación de dispositivos de salud mental en el ámbito educativo.

Sin embargo, el impacto de Patagones no fue suficiente para erradicar el problema: el caso quedó como un punto de inflexión, pero también como una advertencia.

San Cristóbal: el caso que reabre la alarma casi 20 años después

El episodio más reciente ocurrió en la Escuela N.º 40 de San Cristóbal, en Santa Fe. A las 7:15 de la mañana, mientras los estudiantes esperaban el izamiento de la bandera, un alumno de tercer año sacó un arma de su mochila y comenzó a disparar. Mató a un compañero de primer año y dejó a otros dos heridos, uno de ellos en estado grave.

El secretario de Gobierno local, Ramiro Muñoz, confirmó que la situación pudo ser controlada gracias a la intervención de un asistente escolar que logró desarmar al agresor. El joven fue detenido y la escuela evacuada.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe.

El dato que más desconcierta es que, según docentes, el atacante era considerado un buen alumno, sin antecedentes de conducta violenta. Este perfil, que también aparece en otros casos, complejiza el análisis y pone en foco la dificultad de anticipar estos episodios.

Otros casos: señales de alerta en aumento desde la pandemia

Si bien los ataques letales son escasos, en los últimos años crecieron los episodios de riesgo. En 2023, una alumna de 16 años llevó una pistola Bersa .380 y municiones a una escuela de Florencio Varela; la intervención de las autoridades evitó una tragedia. Su familia indicó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.

En abril de este año, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó por WhatsApp un plan de tiroteo escolar. La denuncia de padres permitió la intervención judicial, con allanamientos y medidas restrictivas. El caso puso en agenda el rol de las redes sociales en la escalada de conflictos entre pares.

Otro episodio ocurrió en septiembre pasado en La Paz, en Mendoza, cuando una alumna de 14 años entró armada a su escuela y efectuó disparos al aire antes de ser reducida. No hubo heridos, pero el hecho volvió a exponer fallas en la custodia de armas en hogares de fuerzas de seguridad.

Estos casos se suman a antecedentes históricos como el de 1997 -cuando un menor mató a un compañero con el arma de su padre gendarme- y el de 2000 en Rafael Calzada, donde un joven de 19 años protagonizó un ataque tras sufrir un episodio psicótico vinculado, según la causa, a situaciones de hostigamiento escolar.

El patrón se repite: armas disponibles en el entorno doméstico, adolescentes en crisis y sistemas de alerta que no siempre funcionan a tiempo. A pesar de los avances en protocolos y concientización desde el caso de Carmen de Patagones, los episodios recientes muestran que el problema está lejos de resolverse.