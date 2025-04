Brutal doble crimen en Rosario: investigan un presunto femicidio

La ciudad de Rosario se encuentra conmocionada por el reciente hallazgo de una pareja sin vida en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Uruguay y Camilo Aldao. Horas después, la expareja de la mujer se entregó a la Policía e informó dónde escondió el arma presuntamente homicida. Según confirmaron desde Fiscalía, se tratará de imputar al acusado por femicidio.

El violento episodio ocurrió el pasado domingo cerca de las 13 en barrio Triángulo. Los agentes policiales arribaron al domicilio tras un llamado al 911 que alertaba sobre varias detonaciones de arma de fuego en esa zona. Al arribar al lugar, los efectivos policiales ingresaron al domicilio y encontraron a las dos víctimas, identificadas como Natalia Ocampo (40), y César V., ambas con heridas de bala.

De acuerdo a lo informado por el medio local AIRE, cuatro horas después del descubrimiento de los cuerpos, el presunto autor del hecho, identificado como Aníbal Ramón C. (61), se presentó de manera voluntaria en la Comisaría N°19. Llegó acompañado por otros dos hombres, quienes también quedaron demorados por la Policía mientras avanza la investigación.

Las personas asesinadas habrían sido sorprendidas por el tirador, que ingresó a la casa y abrió fuego de forma directa. Junto a la pareja había una tercera persona, que no resultó atacada. Ante esa situación, los primeros indicios de la investigación y los testimonios recabados en la escena apuntaron rápidamente hacia el ataque de una expareja de Natalia, con quien mantuvo una relación de más de 16 años. Horas antes de su asesinato, la mujer había publicado un posteo en sus redes sociales, revelando el temor de ser asesinada. Lo mismo había hecho unos días antes con otro posteo.

Doble crimen en Rosario: la víctima había denunciado a su expareja y el asesino tenía una prohibición de acercamiento

El fiscal Alejandro Ferlazzo, de la dependencia Homicidios Dolosos de la Fiscalía Regional 2, quedó a cargo del caso y ordenó la realización de las autopsias en el Instituto Médico Legal, además de continuar con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.

"Ayer estuvimos trabajando desde que nos informaron del hecho. Nos presentamos en el lugar, en calle Uruguay al 5300. La primera información indicaba que había dos personas sin vida en el domicilio, que es una vivienda particular de una de las víctimas, Natalia, quien además alquilaba habitaciones a otras personas", explicó el fiscal Ferlazzo.

Además, mencionó antecedentes recientes de conflictos entre Natalia y Aníbal Ramón C. "Estamos investigando algunas complicaciones que venían y que derivaron en una denuncia previa hace muy pocos días. Él tenía una prohibición de acercamiento hacia su expareja", señaló.

Sobre el arma utilizada en el crimen, Ferlazzo comentó: "Inicialmente, al momento de entregarse, hizo una manifestación espontánea diciendo dónde había dejado el arma de fuego. Estuvimos hasta altas horas con bomberos trabajando en el sitio que él había mencionado. En ese lugar no encontramos el arma. Luego, más tarde, durante la madrugada, manifestó que para que no tenga problemas su familia iba a decir dónde estaba el arma. Dio referencias que estaba en la casa de su hermana. Efectivamente, personal policial se dirigió a la casa de la hermana. Voluntariamente les permitió el acceso y allí, en un tanque de agua, se encontró una pistola. Al día de hoy no sabemos todavía si es el arma homicida o no".

En relación con la imputación, el fiscal indicó: "Al día de hoy estamos analizando la figura del femicidio. Si determinamos que se trata de un homicidio en un contexto de violencia de género, tiene una pena de prisión perpetua; es un homicidio calificado".