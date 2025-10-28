Yoga: la postura clave que mejora la digestión y fortalece el cuerpo

El yoga puede practicarse en casa de manera autónoma o guiado por un profesor de forma virtual.

El yoga ganó mucha popularidad en el último tiempo, ya que es una de las pocas actividades que permite frenar en medio de una sociedad acelerada y en la que se exige perfección todo el tiempo. En este contexto, realizar rutinas de ejercicios o practicar deportes se vuelve cada vez más complicado cuando no se cuenta con una amplia disponibilidad horaria.

Al ser flexible, el yoga puede practicarse en casa de manera autónoma o guiado por un profesor de forma virtual. De manera presencial, muchos encuentran un espacio para frenar, respirar y reconectar con el cuerpo, la mente y las emociones. Además, esta actividad no solo permite movilizarse, sino que también se convirtió en un complemento de otras disciplinas como el running, el ciclismo, el Hyrox o el CrossFit.

Según el experto David Blázquez, consignado por Cuidate Plus, el yoga "mejora la movilidad, previene lesiones, acelera la recuperación y potencia la concentración. Además, enseña a respirar mejor y a escuchar el cuerpo, lo que se traduce en un rendimiento más eficiente”.

"Es mucho más que una serie de posturas, es una filosofía de vida que nos invita a reconectar con nosotros mismos”, sostiene Blázquez.

¿Qué posturas puedo hacer para movilizar mi cuerpo?

Si bien el yoga tiene muchas posturas que favorecen a la movilidad del cuerpo y su fortalecimiento, algunas son específicas para prevenir dolencias o mejorar el estado anímico. En este sentido, hay una postura que favorece la digestión y fortalece el cuerpo de manera sencilla.

Hay tres movimientos que recomienda el especialista:

Gato-Vaca: el cuerpo debe estar en cuadrupedia, alternar entre arquear y redondear la espalda. Es ideal parra liberar tensiones y activar la columna.

el cuerpo debe estar en cuadrupedia, alternar entre arquear y redondear la espalda. Es ideal parra liberar tensiones y activar la columna. Guerrero II: con esta postura se fortalecen las piernas, abre las caderas y mejora el enfoque. Hay que separar las piernas, girar el pie delantero a 90 grados y el trasero a 90 hacia dentro. Después, flexionar la pierna delantera hasta formar un ángulo de 90 con el tobillo alineado con la rodilla, mantener la pierna trasera estirada y extender los brazos paralelos al suelo, mirando la mano delantera.

con esta postura se fortalecen las piernas, abre las caderas y mejora el enfoque. Hay que separar las piernas, girar el pie delantero a 90 grados y el trasero a 90 hacia dentro. Después, flexionar la pierna delantera hasta formar un ángulo de 90 con el tobillo alineado con la rodilla, mantener la pierna trasera estirada y extender los brazos paralelos al suelo, mirando la mano delantera. Torsión sentada: desde el duelo se gira suavemente el torso. Esta postura ayuda a estimular digestión y mejorar la movilidad espinal.

Ahora, muchos se preguntarán por la frecuencia con la que se debe realizar esta práctica. Lo recomendable es realizarla de tres a cinco veces por semana, pero con 10 o 20 minutos al día se pueden notar cambios, ya que la clave reside en la regularidad antes que en la duración.