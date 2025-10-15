Los ejercicios que frenan el envejecimiento y no pueden ser reemplazados por ningún otro hábito, según la ciencia

Un nuevo estudio científico confirmó que los ejercicios aeróbicos intensos son perfectos para frenar el envejecimiento. Se trata de un informe que realizó la Universidad de Oregon y que fue divulgado por la revista Cell Metabolism.

Qué ejercicios aeróbicos frenan el envejecimiento

Según los investigadores andar en bicicleta, levantar pesas y caminar ayudan a combatir enfermedades como la diabetes e impulsan el rejuvenecimiento celular.

Para el estudio, los expertos reunieron a 36 hombres y a 36 mujeres de entre 18 y 80 años y los dividieron por ejercicio. Es decir, mientras algunos hacían bicicleta, otros levantaban pesas y otros un equilibrio entre ambas rutinas.

Sreekumaran Nair, uno de los investigadores del estudio, sostuvo que lo ideal -para mantener un hábito saludable- es hacer tres o cuatro días un entrenamiento de alta intensidad y otros dos días solo de fuerza.

"Basándonos en todo lo que sabemos, no hay sustituto posible para este tipo de ejercicio, cuando se trata de retrasar los procesos de envejecimiento. Lo que hemos visto no se puede conseguir con ninguna medicina", explicó el profesional.

Por qué los ejercicios aeróbicos intensos rejuvenecen el organismo

Nair dice esto porque los ejercicios aeróbicos intensos hacen que el cuerpo fabrique más proteínas con energía mitocondrial, algo que detiene en modo riguroso el envejecimiento celular.

El estudio científico dio diversos resultados, pero todos concluyeron en que permiten un mejor funcionamiento del organismo. En el caso de los más jóvenes aumentó la capacidad mitocondrial en un 49% y en el caso de las personas mayores se incrementó en un 69%.

Otros ejercicios aeróbicos de alta intensidad

Además de hacer ciclismo, caminata y levantamiento de pesas, otros ejercicios aeróbicos de alta intensidad que dan resultados similares son el running, la natación, el remo, movimientos de escaladas y burpees (combinación de sentadilla, flexión, plancha y salto). También las sentadillas con salto son una muy buena opción para quienes quieran practicar este tipo de ejercicios.