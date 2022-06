La viruela del mono se puede transmitir también por el aire

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) analizaron estudios anteriores al brote actual y llegaron a la conclusión de que la enfermedad se puede transmitir también por el aire.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos aportaron información relevante sobre la viruela del mono que mantiene en vilo a la comunidad científica. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había informado que una de las vías de propagación del virus eran los aerosoles o las pequeñas secreciones de las vías respiratorias, ahora los expertos estadounidenses advirtieron que también se puede transmitir por el aire, en base a estudios anteriores al brote actual.

Los CDC actualizaron su guía la semana pasada para los viajeros que desean protegerse contra la viruela del mono. “Usar mascarilla puede ayudarlo a protegerse de muchas enfermedades, incluida la viruela del mono”, habían detallado en un primer momento. El lunes, sin embargo, eliminaron esa recomendación.

De todas formas, la agencia aún dice que en los países donde se está propagando la enfermedad, "los contactos domésticos y los trabajadores de la salud" deberían considerar usar máscaras. Esa indicación también se aplica a “otras personas que pueden estar en contacto cercano con una persona que ha sido confirmada con viruela del simio”.

La OMS advirtió justamente este miércoles que el “riesgo de que la viruela del mono” se instale en países no endémicos “es real”, tras haber registrado más de 1.000 casos. "El riesgo de que la viruela del mono se arraigue en los países no endémicos es real, pero este escenario puede evitarse", dijo el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.



Tedros instó a los países a que aumenten sus medidas de vigilancia sanitaria para "identificar todos los casos y los casos de contacto para controlar este brote y prevenir el contagio". "Ya se notificaron a la OMS más de 1.000 casos confirmados de viruela del mono en 29 países en los que la enfermedad no es endémica", subrayó Tedros.



Ningún caso fue notificado a la OMS por esa enfermedad, agregó la organización, en los países donde el virus es endémico, como Nigeria y República Democrática del Congo. Tedros subrayó que estos países merecen "la misma atención, los mismos cuidados y el mismo acceso a las herramientas para protegerse" de la enfermedad.

Sylvie Briand, directora del departamento de enfermedades pandémicas y epidémicas de la OMS, destacó que "la vacuna contra la viruela puede utilizarse para la viruela del mono con un alto nivel de eficacia". Sin embargo, la OMS no sabe cuántas dosis están disponibles actualmente en todo el mundo. Tedros, por su parte, reiteró que la organización "no recomienda la vacunación masiva contra la viruela del mono".

Qué es la viruela del mono

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la viruela del mono es una zoonosis selvática con infecciones humanas incidentales que generalmente ocurren esporádicamente en partes boscosas de África central y occidental. La enfermedad es causada por el virus de la viruela del simio (MPXV) y puede transmitirse por contacto y exposición a gotas grandes exhaladas o contacto con fómites como ropa de cama. El organismo afirma que la infección puede ser fatal en humanos.

El período de incubación de la viruela del simio suele ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. La enfermedad a menudo es autolimitada con signos y síntomas que generalmente se resuelven espontáneamente dentro de dos a cuatro semanas. Los signos y síntomas pueden ser leves o graves, y las lesiones pueden ser dolorosas.

Cuáles son los síntomas

En cuanto a los síntomas, se divide en dos periodos. En primer lugar, la invasión (entre los días 0 y 5), que se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía (inflamación de los ganglios linfáticos), dolor lumbar, mialgias (dolores musculares) y astenia intensa (falta de energía).

Luego aparece la erupción cutánea (entre 1 y 3 días después del inicio de la fiebre), que es cuando aparecen distintas fases del exantema. En general, primero afecta al rostro y luego se extiende al resto del cuerpo.