La práctica de yoga que hace Willem Dafoe a sus 70 años y le sirve para mantenerse en forma

El secreto de Willem Dafoe para manenerse en forma a los 70 años con una práctica de yoga.

A sus 70 años, Willem Dafoe sostiene su bienestar con una rutina que incluye yoga Ashtanga una hora por día, seis veces por semana, respaldada por meditación, caminatas de baja intensidad y una dieta mayormente vegetal (plant-based). Destaca que “con una dieta más limpia me proporciona más energía durante el día, mejor sueño por la noche y me ayuda a sentirme más joven y saludable”, y resalta la importancia de una estructura disciplinada que le permite enfocarse en lo esencial.

El icónico actor estadounidense reveló cómo sostiene su vitalidad a los 70 años a través de una rutina centrada en el bienestar integral. “Practico Ashtanga (yoga), es decir, los distintos movimientos que uno realiza en la práctica estándar de yoga”, afirmó Dafoe, y señaló que dedica una hora diaria, seis veces por semana a esta disciplina fundamental en su jornada.

Cómo es la práctica de yoga que realiza el actor Willem Dafoe

La práctica de yoga Ashtanga, basada en la repetición de secuencias fijas de posturas combinadas con técnicas de respiración, es clave en su equilibrio físico y mental. “A medida que envejezco, el Ashtanga resulta muy útil para la salud y la paz mental, obviamente”, explicó, y reconoció que hoy puede que no tenga la misma fuerza o flexibilidad de antaño "solo superficialmente" pero que ha desarrollado un “mayor contacto con mi respiración”.

Dafoe también complementa con meditación, caminatas matutinas y ejercicios de baja intensidad. Se despierta temprano, medita y luego realiza extensas caminatas por su barrio en Nueva York, además de trotes suaves en cinta o al aire libre. El actor subrayó que “el entrenamiento extenuante y el levantamiento de pesas forman parte del pasado” y que su enfoque es mantener el cuerpo “en movimiento”.

Para los fines de semana reserva tiempo para descansar, leer guiones, meditar y compartir momentos en casa junto a su esposa. Esta alternancia entre actividad física consciente y descanso reflexivo forma parte de su filosofía de vida, orientada al cuidado emocional y la serenidad .

En cuanto a su alimentación, Dafoe sigue una dieta mayormente plant-based, destacando legumbres, tofu, cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos y aceites vegetales. Si bien evita carnes y lácteos, lo hace sin restricciones extremas. “Una dieta más limpia me proporciona más energía durante el día, mejor sueño por la noche y me ayuda a sentirme más joven y saludable en comparación con cuando consumía mucha carne roja, pollo y lácteos”, compartió.

Finalmente, Dafoe reflexionó acerca del impacto de su disciplina, asegurando que cuando se aplica a una rutina que disfruta, “no necesito preocuparme de los detalles menores, solo de lo que hago”. Esa estructura le permite que algunas cosas evolucionen por sí mismas, consolidando un estilo de vida sostenible a largo plazo.