Inflamación abdominal: posturas de yoga fáciles de hacer en casa que alivian la hinchazón y mejoran la digestión.

Existen posturas de yoga que son ideales para la inflamación abdominal, el dolor por gases acumulados o las digestiones lentas. El yoga es una herramienta ancestral tanto para la salud física como mental, y existen muchas posturas que benefician a diferentes partes del cuerpo.

Para tener una buena salud intestinal, es fundamental poner el cuerpo en movimiento. Además de llevar una alimentación saludable y descansar adecuadamente, estas posturas de yoga te pueden ayudar a desinflamarte, eliminar gases, mejorar tus digestiones y prevenir el estreñimiento.

Por supuesto que si estos síntomas no se alivian en el tiempo o interfieren mucho en tu vida diaria, es importante consultar con un gastroenterólogo y/o nutricionista. En el mientras tanto, podés practicar estas posturas de yoga que son muy fáciles para principiantes. Con que les dediques al menos 15 minutos diarios ya vas a sentir la diferencia. Estas posturas de yoga fueron recomendadas por Daniela Suárez (@danielasuarezfit en Instagram).

5 posturas de yoga para aliviar inflamación y dolor abdominal

1. Gato / vaca

Para hacer esta postura, colocate en "cuatro patas" con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo. Arqueá la espalda al mismo tiempo que levantás la cabeza hacia arriba, como si estuvieses mirando el techo. Luego, encorvá tu espalda y bajá la cabeza, para que quede mirando hacia el suelo. Repetí estos movimientos durante algunos segundos, mientras inhalás en 3 segundos y exhalás en 6, siempre por la nariz y con la boca cerrada.

Posturas de yoga para la inflamación y el dolor abdominal.

2. Cobra

Acostate boca abajo y sostené tu cuerpo con tus dos brazos colocados hacia los costados de tu torso, bien estirados. Tenés que sentir cómo se estira todo tu abdomen. La cabeza tiene que estar mirando hacia adelante, relajada. Mantené esta postura durante varios segundos, alfojá y repetí, con las mismas respiraciones del ejercicio anterior.

Posturas de yoga para la inflamación y el dolor abdominal.

3. Twist de la espina dorsal

Sentate con las piernas cruzadas y girá el torso hacia un lado, mientras flexionás la pierna contraria y llevás la rodilla hacia tu pecho. Tenés que sentir cómo el torso va a para un lado, mientras tus piernas se estiran hacia el lado opuesto. Este ejercicio también es ideal para el dolor de cintura. Repetí lo mismo para los lados opuestos, siempre poniendo el foco en la respiración.

Posturas de yoga para la inflamación y el dolor abdominal.

4. Rodillas al pecho

Acostate boca arriba y llevá tus dos rodillas hacia el pecho. Abrazalas lo más que puedas. Este ejercicio es uno de los mejores para el dolor abdominal causado por gases. No olvides enfocarte en la respiración. Aflojá y repetí todas las veces que necesites.