Expertos aseguran que un alimento es tan beneficioso para el cuerpo humano que "debería recetarse"

La famosa traumatóloga e influencer Inés Moreno, quien acumula más de 172.000 seguidores en su perfil de TikTok (@latraumatologageek), se pronunció recientemente en sus redes sociales sobre un alimento que "lo que hace dentro de tu cuerpo es tan bestial que debería recetarse en la farmacia". El alimento en cuestión es el chocolate y la especialista asegura que este genera increíbles beneficios para el corazón.

El chocolate es un alimento sobre el cual existe abundante información, tanto de sus beneficios como de sus contras. Debido a toda la sobreinformación que trae aparejado el tema, muchos expertos en salud han decidido usar sus redes sociales para hablar de forma clara y contundente sobre este manjar irresistible que genera devoción en miles de personas a lo largo y ancho del mundo.

Los beneficios del chocolate

Bajo ese marco, a través de su cuenta de TikTok, la traumatóloga Inés Moreno realizó un video en el cual revela tres beneficios ocultos del chocolate que van más allá del mero disfrute.

''Dicen que el chocolate negro es solo un capricho, pero lo que hace dentro de tu cuerpo es tan bestia que debería recetarse en la farmacia. Resulta que comer chocolate negro no solo es un placer, sino que también protege tu corazón. Sí, la ciencia me obliga a decirte que tu vicio favorito tiene beneficios reales'', afirma la traumatóloga.

La especialista explica que los grandes beneficios que trae aparejados el chocolate se dan gracias a una serie de metabolitos secundarios de las plantas, conocidos como "flavonoides".

''Esos compuestos del cacao aumentan la producción de óxido nítrico que relaja y ensancha tu arteria. Básicamente, tu sistema circulatorio entra en modo 'más flujo, menos drama'. Estás tuneando tu sistema cardiovascular'', remarca Moreno.

Entre los beneficios que detalla la médica, se destacan que el cacao mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos, lo cual favorece la forma en que fluye la sangre, reduciendo así el riesgo de infartos. Por su parte, Moreno asegura que el consumo de cacao ayuda a bajar la tensión arterial, lo que genera un mejor manejo de la insulina por parte del cuerpo. "Es cristalino: menos riesgo de diabetes. O sea, algo que tu cardiólogo y tu endocrino llevan años intentando que entiendas", señala la especialista.

Finalmente, la traumatóloga alerta que no todos los productos que contengan chocolate son beneficiosos para la salud, Moreno advierte que los que generan beneficios deben poseer al menos un 70% de cacao, de lo contrario "lo único que vas a ganar es un viaje exprés al dentista'', asegura la médica.