“Está mejorando, es un milagro”: el testimonio clave sobre la salud de “Locomotora” Oliveras

“Es un milagro”: el testimonio clave sobre la salud de “Locomotora” Oliveras

Alejandra “Locomotora” Oliveras, la campeona mundial de boxeo, continúa internada en terapia intensiva tras haber sufrido un ACV. En las últimas horas, su familia reveló que hubo avances en su estado de salud.

Jesús Oliveras, hermano de la ex boxeadora, detalló los avances en su estado de salud de la deportista y reveló que hay muchísima mejoría. “Responde a estímulos cognitivos, abre los ojos, aprieta la mano. Aunque parezcan señales leves, son enormes. Eso quiere decir que no hay daño en partes vitales del encéfalo como el tronco cerebral”, explicó en Radio Rivadavia.

Según adelantó el familiar, los médicos comenzaron a reducir gradualmente la sedación para observar sus reacciones y en uno de esos momentos, su hermana Roxana logró comunicarse con ella: “Le dijo ‘hermana, si me escuchás, apretame la mano’… y le apretó la mano. Eso nos llenó de esperanza”.

Una cadena de fe y afecto popular por Locomotora

Más allá de lo clínico, el entorno de “Locomotora” destacó el acompañamiento masivo que ha despertado su situación. “Ella es del pueblo. Ayer hicimos una cadena de oración. Me llaman de iglesias de todo el país, me mandan videos orando por ella. Es emocionante. Yo soy un hombre de fe y sé que eso ayuda”, expresó Jesús.

También se refirió al abrazo simbólico que tuvo lugar en las puertas del Hospital Cullen, en Santa Fe, a pesar de la intensa lluvia: “No pudo ir tanta gente, pero fue muy emotivo. Yo no llegué a entrar ese día, pero hoy la voy a ver. Estoy en Santa Fe y no me pienso mover”.

“Locomotora no es solo de nosotros, es de todos”

Jesús Oliveras aprovechó para aclarar los rumores sobre un supuesto conflicto con los hijos de Alejandra. “No hay enojo, sino una diferencia de criterio. Ellos quieren mantener todo en la intimidad. Yo los entiendo, están atravesando el peor dolor. Pero ‘Locomotora’ no es solo de ellos, es de todos. Ella es una inspiración. Siempre decía ‘levantate, luchá, no sabés cuánto tiempo vas a estar vivo’. Y eso es lo que estoy haciendo: luchando con fe y contándole a la gente cómo está, para que se una en oración”. Al recordar el momento en que su hermana abrió los ojos, no dudó en definirlo con una sola palabra: “Fue un milagro. No hay otra forma de describirlo”.