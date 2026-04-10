“El paciente no es un usuario”: el duro mensaje de los médicos contra la telemedicina

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por el crecimiento sostenido de las plataformas digitales de atención médica en Argentina. Advirtieron sobre los riesgos a la salud que estas modalidades implican, tanto para los profesionales como para los pacientes.

En el mismo marco, sostuvieron que “la salud no es un algoritmo, ni el paciente un usuario”. También reclamaron la urgente sanción de una Ley Nacional de Telemedicina, que regule integralmente la actividad.

El comunicado del Colegio de Médicos

Según el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, bajo el argumento de la modernización y la inmediatez, "estas plataformas están introduciendo lógicas mercantiles incompatibles con el ejercicio ético y responsable de la medicina”, lo que representa “un claro riesgo para la salud de los pacientes”.

También advirtieron que el sistema sanitario argentino atraviesa un proceso de transformación impulsado por empresas tecnológicas “ajenas a la tradición médica y ética”, que "tienden a convertir el acto médico en una transacción comercial de bajo costo”.

Sobre el impacto en los profesionales, el Colegio alertó sobre "la precarización del ejercicio médico a partir de la consolidación de modelos de contratación que promueven la denominada uberización de la práctica. Según indicaron, estas modalidades se caracterizan por “honorarios insuficientes y condiciones laborales ajenas a los marcos normativos vigentes”, al tiempo que imponen “tiempos de atención reducidos e incompatibles con una adecuada evaluación clínica”, afectando directamente la calidad de la atención y el criterio profesional.

La necesidad de un marco regulatorio

"La ausencia de una legislación específica” genera incertidumbre sobre "la protección de datos sensibles y la trazabilidad de las decisiones clínicas, comprometiendo derechos fundamentales de los pacientes", dicen desde el Colegio.

El foco también está puesto en los riesgos de una medicina orientada a la “lógica transaccional”, donde la búsqueda de la satisfacción inmediata del usuario puede derivar en prácticas inapropiadas. Según se expresó en el comunicado, este enfoque “puede derivar en la prescripción acelerada de tratamientos sin el debido seguimiento clínico”, mientras que “la virtualización del vínculo médico-paciente atenta contra los principios esenciales de continuidad, integralidad y responsabilidad en la atención de la salud”.

Frente a ello, el Colegio solicitó a las autoridades la sanción urgente de una Ley Nacional de Telemedicina, que establezca obligaciones claras para las plataformas digitales en su carácter de agentes del sistema de salud.

Se reclamó también la fijación de “honorarios mínimos éticos obligatorios para las prestaciones médicas virtuales” y la implementación de mecanismos de fiscalización estrictos respecto del cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos personales y derechos del paciente. "La salud constituye un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y no puede ser reducida a una lógica de mercado”, sintetizaron.