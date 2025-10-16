Día Mundial del RCP: qué es, significado y por qué es tan importante conocer la práctica

Una técnica que salva vidas: cada minuto sin maniobras reduce hasta un 10% las posibilidades de supervivencia tras un paro cardíaco.

La Reanimación Cardiopulmonar (RCP) es una técnica de primeros auxilios que combina compresiones torácicas y ventilaciones para mantener la circulación de sangre oxigenada cuando el corazón se detiene. Su objetivo es preservar las funciones vitales del cerebro y los órganos hasta que llegue la asistencia médica profesional.

Cuando ocurre un paro cardíaco, el flujo sanguíneo se interrumpe de forma repentina, lo que puede provocar daños cerebrales en cuestión de minutos. Por eso, la rapidez con la que se actúa resulta determinante. La importancia del RCP radica en que cada minuto sin maniobras reduce entre un 7 y un 10% las posibilidades de supervivencia, según datos de la American Heart Association.

A nivel internacional, la práctica se enseña con la regla “C-A-B”, que indica el orden de las acciones: compresiones, vía aérea y respiración. Esta guía sencilla ayuda a recordar los pasos esenciales ante una emergencia.

El impacto del Día Mundial del RCP

El Día Mundial del RCP busca promover la capacitación masiva en esta técnica y destacar su impacto en la salud pública. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 3,5 millones de personas sufren un paro cardíaco fuera del hospital cada año. En Argentina, entre 40.000 y 50.000 personas viven esta situación, la mayoría en sus hogares, en la vía pública o en el trabajo.

Sin la intervención inmediata de alguien capacitado, menos del 10% logra sobrevivir. En cambio, cuando se aplican maniobras de RCP y se utiliza un desfibrilador, la tasa de recuperación puede aumentar hasta un 50%. La diferencia depende del tiempo y de la presencia de testigos preparados para actuar.

La importancia del RCP en Argentina

En el país, la Ley 27.159 establece que todos los lugares públicos y privados de acceso abierto deben contar con un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y con personal entrenado para su uso. Esta norma apunta a fortalecer la respuesta inmediata ante una emergencia cardíaca y a crear una red ciudadana preparada para actuar.

La importancia del RCP va más allá del ámbito médico: es una herramienta de empoderamiento social. La posibilidad de que un testigo realice maniobras de reanimación antes de la llegada de una ambulancia puede cuadruplicar las chances de supervivencia. Tal como destacan desde la Fundación Emergencias, incluso un tiempo de respuesta óptimo de cinco minutos representa un riesgo elevado si nadie inicia la reanimación.

El uso del DEA y la formación en RCP son pilares para construir una red de respuesta rápida ante emergencias cardíacas.

Por este motivo, distintas organizaciones promueven talleres gratuitos y campañas de formación abiertas al público. Aprender RCP no requiere conocimientos previos ni equipamiento especial, solo la decisión de involucrarse y actuar cuando cada segundo cuenta.

Un gesto que puede salvar una vida

El Día Mundial del RCP recuerda que cualquier persona puede ser protagonista en una emergencia. Saber cómo reaccionar frente a un paro cardíaco convierte a los ciudadanos en el primer eslabón de la cadena de supervivencia.

La enseñanza de estas maniobras en escuelas, empresas y espacios comunitarios no solo salva vidas, sino que también fomenta una cultura de solidaridad y acción responsable. Con una capacitación básica, el gesto de presionar el pecho y mantener la respiración puede significar la diferencia entre perder o salvar una vida.