Despersonalización: ¿Alguna vez sentiste que estabas fuera de tu cuerpo?

La despersonalización es una problemática poco abordada que suele estar acompañada de otras afectaciones de la salud mental. Dos historias y la mirada de una profesional para saber de qué se trata y cuáles son las causas.

Muchas personas no saben que experimentan un despersonalización debido a la falta de información o un mal diagnóstico. Los episodios suelen ser complejos de describir y, por ende, se torna dificultoso detectarlo en las primeras experiencias: “Recuerdo que estaba jugando en la pieza con mi hermana, tranquila, estaba enferma, no sé si tenía angina o alguna enfermedad leve y por eso estaba en la cama, creo que mirando la tele y sentí despersonalización mezclado con desrealización. A partir de ahí empecé a tener esos episodios a conciencia, tal vez antes ya me había sucedido pero no lo había podido identificar”, cuenta Julia, quien elige preservar su verdadero nombre para cuidar su intimidad.

¿Alguna vez sentiste que estabas fuera de tu cuerpo, como si pudieras observarte a vos mismx de forma externa? La primera vez que Julia sintió algo así tenía ocho años, no entendía qué le pasaba y no lo supo hasta varios años después cuando en terapia su psicóloga le explicó que tenía despersonalización. Anteriormente había consultado a un psiquiatra que le diagnosticó trastorno de personalidad, algo bastante alejado de la despersonalización, que no es considerada un trastorno.

“La despersonalización es como estar en otra dimensión, como si todo lo que te está pasando no fuese verdad, como verte desde afuera. Es como estar mirando una película en la que vos sos el protagonista y a la vez estás fuera de la película, como un observador. Es un momento en el cual sentís que no sos vos, que todo es irreal, no podes volver en sí, dura unos minutos a veces más, a veces menos”, explica Julia y agrega: “Depende del grado de ansiedad que estoy pasando puede ser mayor o menor la intensidad, frecuencia y duración del episodio. Al trabajarlo con mi psiquiatra ya sé cómo manejarlo, pero durante muchos años fue muy angustiante porque no sabía lo que me pasaba, imaginate que el primer episodio del que yo tengo conciencia fue a los ocho años, hoy tengo 35 y lo sigo viviendo, aunque lo vivo de otra forma.”

Fabiola Cuevas es psicóloga mexicana y la responsable desde hace 10 años de Desansiedad, un espacio especializado en atender a personas con trastorno de ansiedad y otros retos de salud mental. Brinda recursos gratuitos para abordar distintos malestares psíquicos que pueden ayudar a transitarlos.

Cuevas posee la particularidad de haber vivido en carne propia la despersonalización, eso significa que sabe exactamente lo que le sucede a una persona que la vive y cómo se siente. No lo estudió de los libros, lo siente. Haber experimentado esos episodios en su cuerpo, le permitió crear herramientas y prácticas precisas para ayudar a sus pacientes. "Después de haber vivido ataques de pánico, ansiedad generalizada y también mucha despersonalización y empezar a dar terapia viendo que las personas que llegaban traían unas estrategias que no ayudaban e información incompleta o equivocada, es que empecé el blog para poderle compartir a mis propios clientes en terapia esa información que yo veía que necesitaban además del trabajo terapéutico", explica.

Qué es la despersonalización y la desrealización

La despersonalización y la desrealización son dos padecimientos distintos aunque suelen estar conectados. "La despersonalización es cuando me siento desconectado de mí, despersonalizo, es decir, no me siento persona ni la persona que soy, no me siento conectado con mi persona. Como dato curioso tenemos algo que se llama interocepción que es esta percepción interna de mí mismo, esa interocepción es la que vamos a tener que fortalecer en la despersonalización. La desrealización es cuando no me siento conectado con el mundo o con los demás por una percepción de mis sentidos, vista, olfato, gusto, oído, sensaciones en la piel, es una alteración en mis sentidos que me tiene desconectado y desconectada del mundo y de los demás. Podemos vivir las dos cosas al mismo tiempo, no nos compliquemos mucho ni nos detengamos a ver cuál es la que estoy viviendo. Lo importante es saber si estoy viviendo una desconexión y que la solución es reconectarme", asegura Cuevas.

Los principales síntomas de la despersonalización o desrealización son:

sensación de separación de unx mismx y de la realidad

sensación de no pertenecer a la realidad

sensación de no sentir el cuerpo o las emociones

alteración de la visión o visión de túnel

visión distorsionada

cuestionamientos existenciales, alteración o pérdida de la noción del tiempo

miedo, mareos, adormecimiento y angustia

Así detalla Cuevas su propia experiencia: "Cuando sentí despersonalización por primera vez me acuerdo de que estaba en el cumpleaños de una prima y empecé a tener una sensación de ellos están aquí pero yo no, ellos están conviviendo como en una burbuja de la que yo no soy parte. Como que no te sientes parte ni de los demás y su convivencia, ni del lugar en el que estás".





Y agrega, sobre las sensaciones que desencadena: "A la vez, si iba al baño a mojarme la cara, a verme en el espejo también me veía y decía quién soy, qué es esto, que estoy viendo. Te sientes una persona extraña, como si no fueras igual de humana que los demás y esa sensación de no sentirte tú o no sentirte conectado te lleva a hacerte preguntas existenciales como '¿Qué es esta realidad, para qué estamos aquí?' o preguntas más raras como '¿Me lo estoy inventando todo?' o '¿Es esto un cuento, estoy dentro de una película?'. Preguntas que luego nos lleva a miedos como: '¿Y si enloquezco? ,'¿Y si nada de esto es real?'. La alteración en la percepción del tiempo nos lleva a sentir que algo anda mal con nuestra memoria, a pensar que hay algo mal en nuestro cerebro o que estamos enloqueciendo, eso nos aumenta la ansiedad y se refuerza el cuadro de despersonalización y desrealización.".

La despersonalización puede presentarse de varias maneras: como un síntoma de un ataque de pánico (con taquicardia, sudoración, mareo, complicaciones para respirar, sensación de presión en el pecho se puede presentar), como un episodio aislado en un momento puntual que puede durar unos minutos o como una sensación que te acompaña durante todo el día.

"Hay semanas que me pasa todos los días y otras que me ocurre uno o dos veces, pero ya es tan común en mí, que a veces me pasa y sigo haciendo lo que estoy haciendo, perdí el miedo y aprendí a convivir con eso. Sin embargo, todavía hay veces que dura más tiempo y me angustia. Antes me pasaba muy seguido y me quedaba pensando en eso, no podía volver a mi misma y duraba más. Ahora cada vez dura menos y ya sé cómo manejarlo, sé de dónde viene. Para el que lo vive por primera vez o lo está descubriendo es muy angustiante porque es algo desconocido, incómodo porque te puede suceder en cualquier momento. A mí me ha sucedido en la calle en mi casa, yendo a comprar, en un boliche o en una cita", asegura Julia.

La principal causa de la despersonalización puede ser una experiencia traumática temporal del pasado, de la infancia, del presente o incluso una relación traumática. Cuevas define al trauma como: "Cualquier momento donde creo, siento o realmente no puedo enfrentar y resolver una situación" y agrega que en la infancia un trauma puede generarse cuando un niñx sufre gritos, violencia, abusos, carencias, bullying, rechazo, abandono de parte de algún ser querido o pérdidas fuertes.

¿Cómo transitar la despersonalización?

Si estamos acompañando a una persona que padece estos episodios lo principal que debemos hacer es tratar de llevarle calma con información precisa. “Una de las cosas que más preocupación produce en estos casos es el miedo a enloquecer y la falta de información. Si se le explica a la persona que no se trata de un trastorno mental por muy graves que parezcan los síntomas, sino que está viviendo algo pasajero, la persona de manera paulatina se irá tranquilizando hasta que las sensaciones poco a poco remitan”, asegura el psicólogo español Alejandro Vera.

"Cuando tengo despersonalización pongo música que me gusta o hago algo que sea agradable para mí como dibujar o ir a caminar, cualquier cosa para olvidarme y correrme de ese lugar. Esa es la forma que a mí me funciona, quizás otros se ponen mantras, meditan o hacen ejercicios de respiración”, cuenta Julia y agrega: “Creo que el resto de las personas que nunca tuvieron despersonalización deben saber que para acompañar a una persona que si la tiene lo mejor es no hablar del tema cuando está teniendo el episodio y tratar de correrla de ese lugar, distraerla o preguntarle qué necesita en ese momento. Quizás necesita hablar, llorar, un abrazo o simplemente hacer algo que ya sabes que le hace bien, como por ejemplo, escuchar música, invitarla a caminar o jugar algo, cualquier cosa que sea a sacarla de esa situación, si quiere hablar obviamente escucharla pero nunca presionarla ni tampoco ahondar en el tema en ese momento."

Para quienes están experimentando estos episodios lxs psicólogos recomiendan tratar de reconocer las sensaciones para lograr concentrarse en el entorno más inmediato y tomar conciencia de la situación. Si estás acompañadx podes interactuar con las personas que te rodean, si estás solx es importante tener en claro que aunque parezca que estás enloqueciendo no es real y que en poco tiempo esas sensaciones desaparecerán.

En un video que se puede consultar en Youtube, Fabiola brinda una serie de ejercicios puntuales para volver a conectar con el mundo y las personas que te rodean "porque a través de conectar es que podemos entender qué nos está pasando" asegura y agrega: "Cuando estamos con la despersonalización o desrealización, esta desconexión, nos hace sentirnos frágiles, vulnerables, en peligro y con muchas dudas, mucha confusión."

La clave está en reconectarse con el propio cuerpo, conectar conciencia y percepción, sentir las emociones, bajar al cuerpo y equilibrarlo, dormir bien y perderle el miedo a esos episodios, considerarlos como un síntoma más de cansancio, estrés o producto de un cambio importante que haya tenido tu vida. Perderle el miedo significa no asustarse cuando llegan esos momentos y al no asustarte no se produce desconexión. La terapia cognitivo conductual (TCC) es un tipo de terapia psicológica que vincula el pensamiento y la conducta y suele ser muy eficaz para tratar la despersonalización porque ayuda a las personas a comprender lo que les ocurre y a poder reinterpretarlo sin que eso les suponga una amenaza.

"En casa de mis papás a diario había escenas de gritos y por más que yo me iba a un ambiente seguro, seguía sintiéndome en peligro y despersonalizada. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso te quiere seguir protegiendo, aunque ya no estés en esa situación. Nosotros cargamos el trauma en la memoria de nuestro cuerpo, si no libero el trauma, si no me pongo en un lugar a salvo y si no reconecto con mi cuerpo conscientemente me sigo despersonalizando. Puedo hacer esas cosas y tiempo después vivir algo que otra vez me trauma, es la memoria de mi cuerpo, es su forma de lidiar con el estrés y con lo que es peligroso. Esto no es peligroso, es para protegernos de no sufrir y de lidiar con la situación peligrosa que estamos viviendo”, asegura Cuevas.

Mientras los padecimientos de salud mental continúen siendo un tema tabú en la sociedad, la información seguirá faltando y las personas que los experimentan seguirán siendo motivo de estigmatización y discriminación. "Me costaba mucho hablar del tema porque pensaba que no me iban a entender, cuando era más chica pensé que era algo que solo me pasaba a mí y que me estaba volviendo loca después de qué se trataba, pero nunca me fue fácil contarlo. Muy pocas personas de mi círculo íntimo lo saben, quizás otras personas necesitan contarlo, a mí me parece que por el momento no es necesario", asegura Julia y concluye: “Actualmente estoy tomando aceite de cannabis que me ayuda mucho a combatir la ansiedad y creo que eso también me está ayudando con mis episodios, a relajar quizás un poco más. Otra recomendación para quienes tienen despersonalización es que cuando tengan un episodio, nunca se queden pensando en eso. Lo mejor es salir, hacer algo, cualquier cosa, cocinar, leer un libro, porque en cuanto te quedaste pensando te ataca más."