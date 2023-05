Crecen las internaciones por virus sincicial respiratorio en chicos

En el Hospital Garrahan, entre el 50 y el 70% de las internaciones son por enfermedades respiratorias; los hospitales pediátricos de CABA también lo registran

No por haberse anticipado deja de preocupar: los hospitales pediátricos están registrando un aumento importante de consultas e internaciones por virus sincicial respiratorio (VSR) e influenza. “Desde principios de marzo (semana epidemiológica 10) fueron aumentando en forma sostenida las consultas y hoy entre el 50 y el 70 % de las internaciones se deben a causas respiratorias”, afirma el Hospital Garrahan en un comunicado en el que llama a reforzar la vacunación de chicos y chicas de 6 a 24 meses, y pide poner en prácticas medidas de prevención, como la ventilación de los espacios cerrados y el lavado de manos, y no demorar la consulta al médico ante la aparición de los primeros síntomas, especialmente en bebés y chicos con factores de riesgo.

Algo similar se está viendo en los otros dos hospitales pediátricos de referencia con que cuenta la ciudad: el Ricardo Gutiérrez y el Pedro de Elizalde. “Sabíamos que este era el año del sincicial, que seguramente íbamos a tener una temporada desafiante. Tanto en uno como en el otro, hay aumento de la internación por virus sincicial respiratorio, y también crecimiento de casos ambulatorios –dice la infectóloga pediátrica Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del primero de los citados–. Queda claro que comenzó la temporada de circulación del sincicial, que el año pasado había perdido la estacionalidad. Incluso tuvimos un brote especial en chicos más grandes en la primavera, prácticamente llegando a fin de año. Pero ahora estamos teniendo la dinámica tradicional, que afecta en particular a lactantes chiquitos, con cuadros de bronquiolitis e internación. Estimamos que por lo menos tenemos entre un 40 y un 45% de incremento, y nos estamos acercando a los niveles prepandemia. Es decir, que esto hay que seguirlo en el tiempo con una muy buena vigilancia epidemiológica para ver cómo se va desarrollando”.

Distribución de influenza y otros virus respiratorios (Ministerio de Salud de la Nación)

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, el aumento semanal de casos de VSR se ubicó entre el 6,9 y el 14,9%.

“Actualmente, el área de Emergencias del hospital realiza entre 300 y 400 consultas espontáneas diarias y un promedio de 60 internaciones por día, además de otras consultas e internaciones programadas”, indica en el comunicado Luis Urrutia, coordinador General de Guardia del Garrahan y destaca que “los niveles actuales de demanda de asistencia (la mayoría por virus sincicial) e internación son similares a los picos estacionales previos a la pandemia”.

Para este año, los especialistas se veían venir una temporada complicada. En el hemisferio norte (Canadá y Estados Unidos), el invierno fue duro en materia de enfermedades respiratorias y hubo un aumento muy importante de casos. En nuestra región, durante dos años se registró muy poca circulación (durante la pandemia), lo que dejó a muchos chicos susceptibles. Durante 2020 no circuló, en 2021 tuvo un comportamiento muy atípico y en 2022 coexistió en la internación con el metapneumovirus.

Porcentaje de positividad de SARS-CoV-2, influenza y VSR por semana epidemiológica (SE16/2022 a SE17/2023)

“A veces, los de dos y tres años hacen cuadros ambulatorios, pero contagian a los lactantes, que todavía no tienen un sistema inmune preparado como para enfrentar la situación –explica Gentile–. Por otra parte, cuando uno tiene un aumento en la circulación de virus respiratorios, se multiplican también las enfermedades invasivas bacterianas, como por ejemplo las causadas por el neumococo [que puede producir neumonía, meningitis, sepsis y artritis]. Hay un mecanismo por el que en presencia del VSR o del virus de la influenza, la célula tiene mayor posibilidad de ser infectada por el Streptococcus pneumoniae. Por eso es tan importante recordar no solo la vacunación para influenza, sino también para neumococo, que es otra de las vacunas incluidas en el calendario [nacional gratuito y obligatorio] y cuya cobertura sin embargo es baja. El informe del Observatorio SAP-UNICEF muestra que de las vacunas del año de vida, entre las que está incluida la de la hepatitis A, la primera dosis de la triple viral y el refuerzo de la del neumococo, la cobertura de esta última está por debajo de las otras dos, aunque se reciben a la misma edad. Es decir, tenemos preocupación por las coberturas de neumococo porque cuando empiezan a circular estos virus, hay más riesgo de presentar enfermedades invasivas. Acabo de regresar de un congreso en Lisboa y una de las cosas que se marcaron allí es cómo las temporadas de virus del hemisferio norte marcaron un aumento de enfermedades bacterianas también en chicos no vacunados. Por eso es tan importante que los chicos tengan en el primer año de vida sus vacunas al día”.

El virus sincicial respiratorio puede producir enfermedades respiratorias agudas epidémicas, neumonías y bronquiolitis. Los síntomas más comunes son dificultad para respirar, agitación, fiebre, catarro nasal, conjuntivitis. Todavía no hay una vacuna disponible para prevenirlo, pero la FDA acaba de aprobar una para adultos y se esperan más novedades para fin de año.

“Ya se publicaron los primeros resultados, muy favorables, para la vacunación materna de sincicial respiratorio –cuenta Gentile–. Y también se presentó un anticuerpo monoclonal (nirsevimab), que a diferencia del palivizumab, que exige cuatro dosis a comienzos de la temporada invernal [inmunoprofilaxis pasiva], sobre todo para chicos prematuros, y con cuadros y factores de riesgo, que con una dosis única al comienzo de la temporada ofrecería protección durante varios meses. Es decir que este año no, pero para el que viene vamos a tener dos herramientas importantes de prevención. Yo creo que una vacuna para el sincicial, el anticuerpo monoclonal o la estrategia mixta, habrá que discutirlo, van a cambiar la historia de la pediatría. Todavía no están disponibles, pero los resultados son muy buenos. Habrá que analizarlo”.

Mientras tanto, vuelve a subrayar, “es fundamental que los chicos tengan sus vacunas al día. Son gratuitas y los padres pueden acceder sin problemas, hay que usarlas. Esa sería la primera recomendación grande. Y luego entre las más generales, están fomentar la lactancia materna (recordemos que las bronquiolitis aparecen sobre todo en los lactantes más chiquitos, menores de seis meses); lavarse las manos con asiduidad, mantener los ambientes libres de humo, bien ventilados, que no haya hacinamiento…”

Casos e incidencia acumulada de enfermedad tipo influenza (ETI) por 100.000 habitantes, 2014-2023 (Ministerio de Salud de la Nación)

Quienes deban inmunizarse pueden concurrir a los hospitales y centros de salud de CABA. El Garrahan cuenta con un Centro de Vacunación que atiende de lunes a viernes de 8 a 15, donde ya se aplicaron alrededor de 4.600 vacunas antigripales a pacientes y adultos pertenecientes a grupos de riesgo, trabajadores y trabajadoras de la salud y familiares de niños, niñas y adolescentes con enfermedades de base. “El hospital viene tomando medidas para optimizar las prestaciones manteniendo la calidad de atención. Estamos trabajando para dar respuesta a indicadores de demanda previos a la pandemia, manteniendo la atención y las cirugías de los pacientes que indefectiblemente deben ser asistidos en nuestro Hospital”, afirma la directora Médica Ejecutiva, Patricia García Arrigoni, que además menciona que fuera de las 587 camas que tienen disponibles, contrataron 20 externas para los pacientes de menor riesgo o sin comorbilidades.

Quienes deben recibir la vacuna antigripal