Cóctel de cortisol: ¿funciona realmente esta bebida viral para bajar el estrés?

En redes sociales, especialmente en TikTok, una bebida casera empezó a ganar protagonismo como una supuesta solución rápida para combatir el estrés. Se la conoce como “cóctel de cortisol” y promete ayudar a regular la llamada “hormona del estrés” con una mezcla simple de ingredientes. Sin embargo, más allá de su popularidad, los especialistas advierten que no todo es tan claro como parece.

El llamado cóctel de cortisol, también conocido en inglés como adrenal cocktail es una bebida sin alcohol que se popularizó como una alternativa casera para mejorar el bienestar y reducir el estrés.

Suele prepararse con una base bastante similar en la mayoría de las versiones: jugo de naranja, agua de coco y una pizca de sal marina. Algunas recetas suman limón, magnesio o incluso agua con gas. La lógica detrás de esta mezcla es aportar nutrientes como vitamina C, potasio y sodio, que, según quienes la promueven, ayudarían al cuerpo a recuperar energía en momentos de estrés.

Qué dice la ciencia sobre su efectividad

A pesar de su popularidad, los expertos consultados por The New York Times y Medical Todays News coinciden en un punto clave: no hay evidencia científica que demuestre que esta bebida reduzca el cortisol.

El cortisol es una hormona esencial para el organismo. Regula funciones como el metabolismo, la energía y el ciclo sueño-vigilia, y no debería “eliminarse”, sino mantenerse en equilibrio.

Además, conceptos como la “fatiga suprarrenal”, frecuentemente asociados a esta tendencia, no están reconocidos por la medicina tradicional. En ese sentido, los especialistas advierten que, si bien la bebida puede ser hidratante y aportar ciertos nutrientes, no reemplaza hábitos clave como:

una alimentación equilibrada

el descanso adecuado

y la gestión real del estrés

El éxito del cóctel de cortisol también puede explicarse por un efecto psicológico. Para muchas personas, incorporar pequeños rituales de bienestar, como preparar una bebida, puede generar una sensación de control o alivio. Sin embargo, eso no implica necesariamente un cambio fisiológico real en los niveles de estrés.

Por qué se volvió tendencia

El auge de esta bebida se explica, en parte, por el contexto actual de la gran mayoría de la sociedad: niveles elevados de estrés y una creciente búsqueda de soluciones simples y accesibles.

En ese escenario, propuestas como el cóctel de cortisol resultan atractivas porque combinan:

ingredientes fáciles de conseguir

preparación rápida

y una estética “wellness” que funciona bien en redes

Además, se presenta como una alternativa natural frente a la fatiga, el cansancio o los problemas de sueño, síntomas que muchas personas asocian con el estrés cotidiano.