Chau cepillo de dientes: esto cambia todo lo que sabías

Esta tecnología hace que tu cepillado actual parezca de la prehistoria.

¿Seguís usando un cepillo de dientes manual? Tal vez sea hora de dar el salto a uno eléctrico, que limpia mejor, es más cómodo y hasta te avisa si te estás cepillando mal. En esta guía, te mostramos los mejores modelos y cómo elegir el ideal para vos y para tu rutina de higiene bucal.

¿Por qué usar un cepillo eléctrico?

Los cepillos eléctricos ofrecen ventajas claras frente a los tradicionales. Son más cómodos, ya que hacen gran parte del trabajo por vos. Algunos modelos incluso incluyen tecnología inteligente que guía el cepillado, asegurando que no te saltes zonas importantes.

Sin embargo, también implican una inversión mayor y requieren recambios de cabezales. Si estás buscando uno para vos o como regalo (¡son una excelente opción!), es clave saber qué aspectos evaluar antes de comprar.

Los mejores cepillos eléctricos del mercado

1. Oral-B iO 10: El más avanzado

Este modelo de Oral-B destaca por su tecnología de cepillado suave y silencioso. Además, te guía en tiempo real con consejos sobre cómo y dónde cepillarte. Eso sí, es uno de los más caros: ronda los $420.000 y 480.000.

2. Xiaomi Mijia T100 Sonic: La opción económica

Si buscás algo funcional y accesible, este cepillo de Xiaomi es ideal. Tiene dos modos de limpieza (estándar y suave) y una batería que dura hasta 30 días. Su precio ronda los $45.000 y $55.000.

3. Xiaomi Electric Toothbrush T700: Calidad y suavidad

Un escalón más arriba que el T100, este modelo usa cerdas DuPont para un cepillado suave que cuida tus encías. Su precio está alrededor de $130.000 y $150.000.

4. Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900: Diseño premium

Philips es sinónimo de calidad, y este cepillo no decepciona. Viene con accesorios para uso doméstico y de viaje, y su diseño es impecable. Su precio ronda los $350.000 y $400.000.

5. Oclean X Pro Elite: Tecnología Xiaomi

Con pantalla táctil y 32 niveles de intensidad, este modelo es perfecto para quienes buscan personalización. Además, se integra con el ecosistema Xiaomi. Su precio es de $150.000 y $170.000.

¿Cómo elegir el mejor cepillo eléctrico?

Aunque los odontólogos coinciden en que no hay grandes diferencias a largo plazo entre un cepillo eléctrico y uno manual, la comodidad y precisión que ofrecen los eléctricos los hacen una gran opción.

Aspectos clave a considerar: