Seguro lo estás haciendo mal: los tips de una instructora para dominar la postura "básica" de yoga.

Lejos de los prejuicios, el yoga se trata de mucho más que una disciplina para estirar: lograr las posturas requiere fuerza, concentración y mucho control del core (conjunto de músculos del centro y la zona profunda del tronco que brindan estabilidad al cuerpo). Por este motivo, hay una postura en particular que se considera "básica", ya que enseña a dominar el cuerpo para lograr otras mucho más complejas; y que muchas personas que practican yoga la hacen mal.

Se trata de la postura "Chaturanga", similar a la clásica plancha que se practica en otro tipo de entrenamientos. Dominar bien esta postura no solo garantiza que el ejercicio cumpla con su objetivo sin generar molestias a futuro, sino que también da lugar a que se puedan realizar otras posturas más complejas. Así lo explica la instructora Elena Malova: "No es solo fuerza, también técnica, alineación y mucha conciencia corporal".

Cómo realizar correctamente la postura Chaturanga en yoga

Según contó esta instructora, la clave está en alinearse y hacer la fuerza con el abdomen, no con la parte lumbar o la cervical, ya que esto puede generar lesiones graves. "Este trabajo técnico fortalece, previene lesiones y te prepara para fluir con control", aseguró en el video que compartió en redes donde enumeró los tips para hacer la postura de forma correcta.