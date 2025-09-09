EN VIVO
Salud

Así se hace correctamente la postura más "básica" del yoga tradicional

Esta postura es la base de muchas otras más difíciles, ya que ayuda a entrenar la fuerza correctamente y a controlar el abdomen.

09 de septiembre, 2025 | 12.24

Lejos de los prejuicios, el yoga se trata de mucho más que una disciplina para estirar: lograr las posturas requiere fuerza, concentración y mucho control del core (conjunto de músculos del centro y la zona profunda del tronco que brindan estabilidad al cuerpo). Por este motivo, hay una postura en particular que se considera "básica", ya que enseña a dominar el cuerpo para lograr otras mucho más complejas; y que muchas personas que practican yoga la hacen mal.

Se trata de la postura "Chaturanga", similar a la clásica plancha que se practica en otro tipo de entrenamientos. Dominar bien esta postura no solo garantiza que el ejercicio cumpla con su objetivo sin generar molestias a futuro, sino que también da lugar a que se puedan realizar otras posturas más complejas. Así lo explica la instructora Elena Malova: "No es solo fuerza, también técnica, alineación y mucha conciencia corporal".

Cómo realizar correctamente la postura Chaturanga en yoga

Según contó esta instructora, la clave está en alinearse y hacer la fuerza con el abdomen, no con la parte lumbar o la cervical, ya que esto puede generar lesiones graves. "Este trabajo técnico fortalece, previene lesiones y te prepara para fluir con control", aseguró en el video que compartió en redes donde enumeró los tips para hacer la postura de forma correcta.

MÁS INFO

  1. Adoptá la posición inicial: comenzá en plancha alta, con las manos firmes debajo de los hombros y el cuerpo en línea recta.

  2. Activá el abdomen: contraé el core para proteger la zona lumbar y mantener la estabilidad.

  3. Flexioná los codos: bajá el torso de manera controlada, pegando los codos al cuerpo y manteniéndolos a 90 grados.

  4. Mantené la alineación: hombros, caderas y talones deben permanecer en la misma línea durante el descenso.

  5. Salí de la postura: desde la posición baja, podés avanzar hacia Perro boca arriba (Urdhva Mukha Svanasana) o regresar a Perro boca abajo (Adho Mukha Svanasana).

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas