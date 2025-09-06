Muchos tienen una colchoneta de yoga, pero pocos saben la verdadera forma de usarla

Muchos tienen una colchoneta de yoga, pero pocos conocen la verdadera forma de usarla.

Una de las características más destacadas del yoga, es que se trata de una práctica posible de realizar en cualquier parte, siempre y cuando se tenga una colchoneta o mat a mano. Con los cuidados necesarios, las posturas se pueden realizar ya sea desde un centro especializado, el hogar o, incluso, un parque.

Muchos principiantes se frustran ante una postura mal realizada, pero lo que no saben, es que tienen en sus pies el truco: su mat o colchoneta. Lejos de servir únicamente como aislante del piso, aquella es un elemento sumamente versátil y con variadas funcionalidades.

Cómo se usa correctamente un mat o colchoneta de yoga

Usar una colchoneta o mat de yoga va mucho más allá de simplemente apoyarla en el piso. La misma puede convertirse en tu mejor aliada para mejorar la comodidad, la postura y la relajación durante una sesión de yoga. A continuación te contamos cómo aprovecharla al máximo:

El mat de yoga no tiene una única función.

Abrigate y relajate en Savasana

Colocate la colchoneta encima después de la práctica.

encima después de la práctica. Mantiene el calor del cuerpo y te da sensación de contención.

Ayuda a que la mente y el cuerpo entren en descanso profundo.

Protegé tus articulaciones

Doblá la colchoneta bajo rodillas, tobillos y codos.

bajo rodillas, tobillos y codos. Ideal para posturas como gato/vaca, camello, luna creciente baja, el niño o el héroe reclinado.

Reduce la presión y evita molestias, incluso si no sentís dolor.

Elevá tus caderas y mejorá la postura

Sentate sobre el borde doblado de la colchoneta .

. Facilita que la columna se mantenga recta sin esfuerzo.

Funciona perfecto para héroe, pinza sentada o flor de loto.

Ajustá el grosor según tu comodidad.

Cuidá tu cuello

En posturas como el puente o el arado, colocá la colchoneta bajo los hombros, no debajo del cuello.

bajo los hombros, no debajo del cuello. Protege la zona cervical y permite estirarte de manera segura.

Aliviá la tensión y abrí el cuerpo

Colocala debajo de la zona lumbar o detrás de las rodillas para relajar músculos.

Enrollada a lo largo de la columna ayuda a abrir pecho y hombros.

Rellená los espacios donde la flexibilidad no llega

En paloma o frente a la rodilla, la colchoneta debajo de las nalgas mantiene la postura alineada.

debajo de las nalgas mantiene la postura alineada. Protege las articulaciones y hace que la postura sea efectiva aun si todavía no llegás a la flexibilidad completa.

¿Por qué se le dice mat a la colchoneta de yoga?

En inglés, “mat” significa alfombra, y en el mundo del yoga se usa para referirse a la colchoneta sobre la que se practica. Es el espacio personal donde apoyás tu cuerpo, ayudándote a mantener el equilibrio, la higiene y la comodidad durante cada postura. Por eso, aunque en castellano digamos colchoneta, muchos yoguis hablan de “mat” como sinónimo de su lugar de práctica.