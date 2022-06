Alimentación: ¿son beneficiosos los productos 'light' o el consumo está rodeado de mitos?

Muchos productos calificados como "light" prometen ayudar a bajar el peso corporal y rindar distintos beneficios a la salud. Los consejos desde el Clínicas.

En la actualidad, especialmente a través de internet o de diversas publicidades, tenemos una gran cantidad de información disponible y conocemos una alimentos calificados como "light" que nos prometen ayudar a bajar el peso corporal y generar distintos beneficios en la salud. Si bien la idea es mejorar la calidad de vida de las personas, entre las distintas recetas y sugerencias alimentarias, no siempre lo "light" es sinónimo de una alimentación más saludable.

Desde la División de Nutrición del Hospital de Clínicas “José de San Martín” se refirieron al tema y dejaron en claro que "no es en realidad estrictamente así". Florencia Zappalá, Licenciada en Nutrición y residente de Nutrición en el Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas, explicó: "El Código Alimentario Argentino define a los alimentos ‘dietéticos’ como aquellos cuya composición ha sido modificada y que se encuentran destinados a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados grupos poblacionales". Y precisa: "No son necesariamente productos reducidos en su valor calórico, sino que pertenecen a esta categoría también los alimentos libres de gluten, los fortificados con algún nutriente particular o las fórmulas infantiles".

El término “light” es muchas veces utilizado para nombrar productos en los cuáles se ha reducido el aporte de un nutriente particular o el valor energético. Esto, es importante remarcar, no implica necesariamente que se hayan reducido las calorías que lo integran. "El aporte de las mismas puede ser igual o mayor. Algunos productos pueden ser ‘light en grasas’, pero tener a su vez un incremento en el aporte de hidratos de carbono respecto a la versión original", detalla la especialista. Por eso, resalta: "En aquellos casos que no existe una indicación puntual que justifique su consumo, no es necesario preferirlos sobre otros alimentos".

A partir de esto, Zappalá remarca que la base de una alimentación equilibrada se apoya en el consumo de diferentes alimentos naturales. Entre ellos, enumeró: vegetales, frutas, cereales preferentemente integrales, legumbres, lácteos, carnes y huevos, aceites, semillas y frutos secos. Sobre esta base, una persona puede también incorporar los llamados ‘alimentos de consumo opcional’ que tienen un mayor aporte de grasas, azúcares, sal y distintos aditivos. "Si bien no son catalogados como ‘sanos’, culturalmente son percibidos como alimentos ricos y deseables. Muchas veces los productos ‘light’ debido a su composición total están incluidos en esta última categoría, por ende el consumo de productos ‘light’ por sí solos, no generan beneficios en la salud", destacó.

Por otra parte, la especialista aclara que hay algunas situaciones puntuales en que la indicación del consumo de estos productos está justificada a partir del diagnóstico de una enfermedad o por presentar una condición particular. "En el caso de las personas con diabetes, productos donde el azúcar se reemplaza por otro endulzante es beneficioso, lo mismo ocurre con personas que requieren disminuir la ingesta de grasas y optan por productos descremados", sostiene. De todas maneras advierte que estos alimentos "light" deben incorporarse en el marco de una alimentación "completa y variada".

Es importante remarcar que muchos de estos alimentos “light” son ultraprocesados -productos fabricados por la industria que contienen grasa, aceite, sal, azúcar, edulcorante y distintos aditivos-. Es decir, se modifica el color, el sabor, el gusto y la textura del producto final. Sobre esto, Zappalá indica: "Aportan nutrientes y químicos agregados que no deben consumirse excesivamente, por lo cual se recomienda evitar su ingesta habitual".

¿A qué se debe la promoción y el crecimiento insistente de estos productos?

Más allá de todas estas recomendaciones, es una realidad que hay un "auge" de este tipo de alimentos "saludables" que, muchas veces, terminan no brindando ningún beneficio. Y si la dieta en cuestión no es bien acompañada o no tiene algún tipo de seguimiento de un nutricionista, puede traer más inconvenientes. "En una sociedad donde existe tanta presión sobre la imagen corporal y se ha instalado la cultura de la dieta, estos productos se muestran como muy atractivos y necesarios para lograr el tan deseado descenso de peso corporal", comentó Zappalá.

Más allá de su explicación ante el por qué de la promoción sobre estos alimentos, la nutricionista remarcó: "Es importante contar con información completa sobre los productos que elegimos y consumimos, así como aprender a realizar una lectura correcta del etiquetado nutricional". Y cierra: "Se recomienda optar siempre por una alimentación natural, con un consumo de productos procesados y ultraprocesados ocasional. Los Licenciados en Nutrición son los profesionales idóneos para brindar acompañamiento e información verídica en este proceso".