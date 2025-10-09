Advierten que aumentó el casos de cáncer de próstata en la Argentina: síntomas, tratamientos y detección

En general, la enfermedad afecta a mayores de 60.

El cáncer de próstata en la Argentina aumentó este 2025 en comparación al 2024. El Observatorio Global del Cáncer estima 14.000 casos para este año, siendo el de vejiga uno de los más frecuentes, con más de 3700 personas afectadas por año.

Los principales factores de riesgo se asocian a la edad, ya que la enfermedad es más común en hombres mayores de 50 años, y el riesgo aumenta significativamente después de los 65. Otros factores de incidencia directa incluyen una dieta alta en grasas saturadas, obesidad y falta de actividad física regular.

En Argentina, para el 2020 se estimaron, 3713 casos nuevos para este tipo de cáncer (2955 en hombres, 758 en mujeres). Un poco más de 1600 personas mueren al año por la enfermedad. En nuestro país, "el manejo del cáncer vesical enfrenta desafíos como la desigualdad geográfica y de acceso a tratamientos complejos, especialmente en zonas con menor infraestructura", aseguró el doctor Norberto Bernardo (MN 77.886), jefe de la División Urología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El cáncer de próstata consiste en un tumor que se desarrolla en la glándula que está ubicada debajo de la vejiga y rodea al segmento inicial de la uretra. "En sus etapas tempranas suele ser asintomático, lo que hace que la detección precoz sea especialmente importante”, resaltó Bernardo.

Además de la edad, la dieta alta en grasas saturadas y la falta de actividad física, los antecedentes familiares de la enfermedad también juegan un papel importante, ya que los hombres con parientes cercanos que hayan tenido cáncer tienen un mayor riesgo de desarrollarla. En este caso, los chequeos deben comenzar a los 40.

“Uno de los principales problemas que dificultan la lucha contra esta enfermedad está relacionado al desconocimiento, la falta de síntomas reconocibles y los prejuicios de la población masculina sobre el cáncer de próstata", advirtió el doctor.

El doctor también resaltó que hay una práctica que persiste y es que algunos pacientes no realizan los controles anuales. Entonces, "se pierde la oportunidad de diagnosticar el cáncer precozmente. Por esta razón es necesario enfatizar en la importancia de realizar la detección precoz del cáncer de próstata".

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?

A medida que la enfermedad avanza, pueden aparecer los siguientes síntomas:

Problemas urinarios: dificultad para comenzar o detener el flujo de orina, necesidad frecuente de orinar, especialmente durante la noche. Sensación de no poder vaciar completamente la vejiga, flujo de orina débil o interrumpido.

dificultad para comenzar o detener el flujo de orina, necesidad frecuente de orinar, especialmente durante la noche. Sangre en la orina o en el semen: presencia de sangre en la orina (hematuria) o en el semen (hemospermia). Estos síntomas suelen ser los más alarmantes y la principal causa de que los hombres acudan a una consulta médica.

presencia de sangre en la orina (hematuria) o en el semen (hemospermia). Dolor en la región pélvica o en la parte baja de la espalda: malestar o dolor persistente en la zona de la próstata, pelvis o espalda baja. El dolor puede ser constante o intermitente.

malestar o dolor persistente en la zona de la próstata, pelvis o espalda baja. El dolor puede ser constante o intermitente. Disfunción eréctil: dificultad para lograr o mantener una erección.

La detección temprana se puede realizar mediante exámenes de rutina, como el antígeno prostático específico (PSA) y el examen rectal digital (ERD), que es fundamental para un diagnóstico precoz del cáncer de próstata, incluso en ausencia de síntoma.

"Una vez detectado a través de la biopsia se procede a realizar la estadificación para determinar si el tumor está localizado o diseminado. Para ello se utiliza el centellograma óseo y la tomografía computada de abdomen y pelvis”, contó el jefe de la División Urología del Hospital de Clínicas.

Tratamiento para el cáncer de próstata

Quienes padecen de cáncer de próstata se someten a un tratamiento que consiste en la extracción de la próstata y las vesículas seminales que puede realizarse por vía abierta, laparoscópica o robótica. La radioterapia puede ser convencional o hipofraccionada y además puede realizarse terapia focal con braquiterapia que consiste en implante de semillas radioactivas.

Cuando el tumor es de bajo nivel de agresividad puede vigilarse anualmente. "En el área de las cirugías se ha avanzado en técnicas mínimamente invasivas utilizando la laparoscopia en su versión convencional y asistida por robot con el objetivo de lograr una recuperación rápida con menores complicaciones", informó el doctor.

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de próstata?

