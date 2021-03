Cuidar la salud sexual: todo lo que necesitás saber para hacerlo

Es importante recordar que todos tenemos derecho a elegir entre las diversas clases de métodos anticonceptivos y acceder gratuitamente a ellos. Pero, ¿qué métodos existen? Los repasamos a continuación.

El preservativo es una funda de látex fina, elástica y lubricada que se coloca en el pene erecto. También existe otra clase de preservativo, llamado femenino, que se coloca dentro de la vagina y se ajusta en sus paredes.

Ambas versiones constituyen el único método que, además de evitar el embarazo, protege de las ITS, especialmente, del VIH/Sida. Para tener doble protección, puede combinarse con otros métodos anticonceptivos.

Se trata de pastillas que contienen dos hormonas similares a las producidas por el cuerpo de la mujer (estrógeno y progesterona). Deben tomarse todos los días en el mismo horario para prevenir embarazos, ya que impiden la ovulación.

Es recomendable consultar con profesionales antes de comenzar a tomarlas porque tienen contraindicaciones importantes en algunos casos. Además, resulta vital tener en cuenta que estas pastillas no protegen del VIH/Sida ni otras infecciones de transmisión sexual.

Estas pastillas, a diferencia de las anteriores, contienen un solo tipo de hormona: progestágeno. Pueden contener levonorgestrel o desogestrel 0. Ambas modifican el moco del cuello uterino, dificultando así la llegada de los espermatozoides.

Las de levonorgestrel se recomiendan exclusivamente en los casos de personas que se encuentran amamantando. Por su parte, el desogestrel 0 es recomendable para aquellas personas que amamantan o, por razones de salud, no pueden recibir estrógenos.

El efecto es el mismo que las pastillas, solo que las hormonas se inyectan una vez al mes o cada tres meses. Para que la inyección sea efectiva, debe aplicarse siempre en la misma fecha, por ejemplo todos los días 3 del mes o cada tres meses.

Al igual que las pastillas, previene el embarazo, pero no protege contra ITS. Por eso, se recomienda utilizar además preservativo.

Dispositivo Intrauterino (DIU)

Se trata de un pequeño objeto de plástico recubierto con un hilo de cobre. El DIU se coloca dentro del útero, donde provoca que el espermatozoide no sea capaz de fecundar el óvulo.

Puede utilizarse en la mayoría de las personas con capacidad de gestar, incluso en aquellas que no tuvieron hijos. Su efectividad dura de cinco a diez años, dependiendo el momento, y puede ser retirado en cualquier momento.

Resultan fundamentales los controles periódicos así como recordar la fecha de colocación y retiro. No protege de infecciones de transmisión sexual.

Anticoncepción de Emergencia (AHE)

Se trata de un método de emergencia, al que se puede acudir luego de una relación sexual sin protección. Es importante tener en cuenta que se trata de la última opción para prevenir un embarazo. Es menos efectiva que los métodos de uso habitual.

Aumenta su efectividad cuando se toma dentro de las primeras 12 horas. Si bien puede tomarse hasta cinco días después, la efectividad disminuye. No protege de las ITS.

Ligadura tubaria

Es un método irreversible, que consiste en una cirugía donde se ligan las trompas de falopio. Luego de la operación, se sigue ovulando y menstruando normalmente y el placer sexual no cambia. No protege del VIH ni otras ITS.

La ligadura puede realizarse a partir de los 16 años. El Código Civil establece que a partir de esta edad se puede tomar todas las decisiones sobre el cuerpo de manera autónoma. Además, no es necesario el consentimiento de un tercero.

Vasectomía

Junto con el preservativo masculino, es otro de los pocos métodos anticonceptivos que dependen del hombre. Se trata de una cirugía sencilla. Se realiza en los conductos deferentes que conectan los testículos al pene y por los que se transportan los espermatozoides.

No afecta a las erecciones, el semen ni el placer sexual. Este método comienza a ser efectivo luego de los tres meses o de las primeras 20 eyaculaciones. Debe realizarse un control médico para comprobar su efectividad. Este método tampoco protege de las ITS.

Implante subdérmico

Se trata de una varilla que se coloca debajo de la piel en el brazo, con anestesia local. Este implante libera una hormona en forma continua que impide la ovulación.

Brinda protección por tres años y puede retirarse en cualquier momento. Pueden utilizarlo la mayoría de las personas, incluso aquellas que se encuentran amamantando. No protege de las ITS.

Salud sexual durante el embarazo

Existen diversos mitos alrededor del sexo durante el embarazo. Muchas personas piensan que no es seguro o que puede causar abortos espontáneos. Esto no es cierto.

Para empezar, es importante saber que el feto se encuentra protegido por el líquido amniótico y los músculos del útero. Por ello, las relaciones sexuales no lo afectan, salvo en casos con complicaciones como parto prematuro o problemas con la placenta.

Sí es fundamental tener en cuenta que, durante el embarazo, resulta vital la protección en el sexo. Una ITS en estas condiciones puede ocasionar graves problemas de salud no solo para la persona gestante, sino también para el bebé. Por eso, resulta clave utilizar preservativos y evitar relaciones si la pareja tiene una ITS activa.