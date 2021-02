Salud femenina y enfermedades: qué chequeos son necesarios

Cada vez más difundido, se trata de un método quirúrgico que consiste en ligar los conductos deferentes para impedir el paso de los espermatozoides de los testículos al pene. Se realiza con anestesia local y no requiere internación.

Su eficacia es efectiva tres meses después de haber sido realizada. No presenta efectos colaterales, ni afecta el deseo ni la actividad sexual. Eso sí, en general es irreversible.

También llamada ligadura de trompas, es un método quirúrgico para mujeres y de forma permanente. Se ligan o cortan las trompas de Falopio para que los óvulos no tengan contacto con los espermatozoides.

Es una cirugía sencilla por única vez, con anestesia total o epidural, que la debe realizar un profesional en un quirófano. Cualquier mujer mayor de edad puede acceder a ella gratuitamente.

Las infecciones de transmisión sexual o ITS se transmiten de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral sin protección. También de la madre al niño durante el embarazo y el parto.

Las vías de transmisión son la sangre, el semen, el líquido preseminal o el fluido vaginal. Las ITS son generadas por más de treinta tipos de virus, bacterias y parásitos. Y afectan a todas las personas, de cualquier edad y orientación sexual.

Lo más importante: pueden prevenirse. ¿Cómo? Usando preservativo durante toda la relación sexual. A continuación, te contamos sintéticamente cuáles son las más frecuentes y cómo pueden afectar a la salud femenina.

El Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH o HIV, por sus siglas en inglés) consiste en un virus que afecta al sistema inmunológico, o sea, al sistema de defensas del organismo. Al debilitarse por el VIH, aparecen las enfermedades.

Esta etapa avanzada de la infección por VIH es la que se conoce como Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA). No toda persona con VIH tiene sida, pero sí toda persona que manifiesta un cuadro de sida, tiene VIH. Quien tiene VIH no necesariamente desarrolla síntomas o enfermedades, pero puede transmitirlo.

Como el VIH no tiene síntomas, la única forma de saber si alguien lo contrajo es a través de un test. ¿Sabías que en Argentina se calcula que el 17% de las personas que viven con VIH no saben que lo tienen?

El uso del preservativo es una herramienta fundamental para prevenir el VIH. En nuestro país, la lucha contra el sida es ley.

Te invitamos a conocer el trabajo de la Fundación Huésped y acceder a más información sobre el VIH. También te recomendamos la labor del colectivo de activistas de la Asociación Ciclo Positivo.

Es una infección producida por una bacteria llamada Treponema Pallidum que afecta tanto a varones como a mujeres. Puede ser transmitida de madre a hijo durante el embarazo o por vía sexual o transfusión de sangre.

Es fundamental, como parte de los cuidados de la salud femenina, usar siempre preservativo en las relaciones sexuales. Si bien es una enfermedad fácil de tratar y curar, si no se detecta a tiempo puede generar complicaciones.

Gonorrea

Es una infección causada por la bacteria Neisseria Gonorrhoeae. Tanto mujeres como varones pueden tenerla y genera infección de la uretra, el cuello del útero, el recto y la garganta. Como suele no presentar síntomas, es posible tenerla sin saberlo.

Se transmite a través de relaciones sexuales sin preservativo con una persona con gonorrea y de madre a hijo durante el parto. Al no presentar síntomas, es posible tenerla sin saberlo. Se trata y cura con antibióticos.

Clamidia

Se trata de una de las infecciones más comunes de transmisión sexual (también se pasa de madre a bebé). Es causada por una bacteria y, por lo general, no presenta síntomas. Se cura con antibióticos.

Sin embargo, la salud femenina puede verse modificada. Por eso, conviene estar atenta a las alteraciones del flujo vaginal, si hay sangrado después de las relaciones sexuales o entre los períodos de menstruación y dolor abdominal o pélvico.

Virus del Papiloma Humano

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una familia de virus que afecta la piel, la zona de la boca, la zona genital o anal. Es un virus muy común y de fácil transmisión. Se estima que el 80% de las personas (tanto mujeres como varones) van a contraer uno o varios de los tipos de VPH en algún momento de sus vidas.

Se transmite de una persona a otra, a través del contacto piel con piel durante las relaciones sexuales. No se contrae al usar inodoros, compartir cubiertos o en la piscina.

¿Cómo cuidar la salud femenina frente al VPH? La prueba de Papanicolau (PAP) y la del VPH permiten detectar alteraciones en el cuello del útero para evitar el cáncer. El PAP se recomienda realizarlo anualmente a partir de los 25 años.

Desde octubre de 2011, la vacuna contra el VPH forma parte del Calendario de Vacunación argentino para todas las niñas y niños a los 11 años.

Hepatitis B y C

La hepatitis es la inflamación del hígado, órgano que se encarga de procesar los nutrientes, sintetizar las proteínas y desintoxicar. Al contraer hepatitis, el hígado altera su funcionamiento. En la mayoría de los casos, se produce por un virus.

Tanto la hepatitis B como la C se transmiten por el contacto con la sangre, por relaciones sexuales sin preservativo y de madre a hijo durante el parto. Mientras que la hepatitis B cuenta con vacuna, la hepatitis C no.

Salud reproductiva

Como mencionamos anteriormente, la salud reproductiva es un derecho. Es decir que todos tenemos derecho a gozar de una salud sexual y reproductiva con información, libre, sin discriminación ni violencia.