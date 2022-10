Máxima tensión en Villa Mascardi: operativo desalojo de grupos mapuches

El Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad, creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, desplegó más de 250 efectivos federales en Bariloche.

Durante la madrugada de este martes, se inició un operativo del Comando Unificado de Fuerzas de Seguridad en Villa Mascardi (localidad del departamento de Bariloche, provincia de Río Negro) con el objetivo de desalojar a grupos mapuches luego del conflicto y posterior protesta de quienes habitan en el lugar. Se desplegaron más de 250 efectivos federales, que cortaron la Ruta N°40 evitando que el tránsito entorpezca el operativo.

Pasadas las 6 de la mañana, comenzaron los enfrentamientos y la violencia contra integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu; mientras que, cerca de las 9, se conoció que hubo al menos cinco personas detenidas y se dio la intervención a la Defensora de Menores. "El Estado nos robó nuestra Mapu y por más que nos saquen, siempre vamos a volver a nuestro territorio. Les pido a los mapuches que se manifiesten", sostuvo María Nahuel, representante de la comunidad a la prensa.

"Fuera milicos" y "Justicia por Rafa Nahuel" fueron algunas de las principales consignas elegidas por la comunidad para protestar frente a las fuerzas de seguridad. Además, según sostuvo Noticias Argentinas (NA), se escucharon instrumentos y algunos disparos en el interior del bosque. A medida que fue escalando la situación de violencia, se hizo presente en el lugar la jueza federal Silvina Domínguez.

Por su parte, en diálogo con TN, antes de que las fuerzas actúen, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, señaló: "Estamos haciendo algunos movimientos pero hay que esperar. Vamos a trabajar en función de decisiones judiciales y lo que nosotros entendemos que tenemos que regularizar esa situación porque no es la correcta".

Dicho ministerio creó el comando unificado conformado por la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras el reclamo de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. En el área donde se lleva a cabo el desalojo se encuentran tierras de la Unión Personal Superior del Gas, del Obispado de San Isidro y de la Administración de Parques Nacionales.

Diego Frutos, presidente de la Junta Vecinal, pidió que las Fuerzas Federales realicen un "desalojo definitivo" en diálogo con "Esta Mañana" por Radio Rivadavia. "Todo va a salir bien. Ante el delito, somos todos iguales. Reconocemos a los pueblos originarios, pero el delito es delito", remarcó.

Marcha contra los grupos mapuches en Bariloche

En los últimos días, luego de la movilización en contra de los grupos mapuches donde cerca de 200 personas marcharon el pasado fin de semana bajo la consigna "Basta de terrorismo en la Patagonia", el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, Diego Frutos, manifestó: "Lo importante era enviarle un mensaje al Gobierno Nacional; esta vez, debe haber tomado nota de la situación, la cual venía eludiendo".

Al mismo tiempo, el hombre manifestó: "Es muy complicado seguir adelante, estoy viviendo como un nómade errante hace un par de años. En Villa Mascardi convivimos con una verdadera y única comunidad histórica mapucha que está asentada hace más de 120 años, no como estos grupos que aparecieron ahora". Además, Frutos los calificó como "usurpadores-terroristas de Mascardi" y sostuvo que no niega a los puelos originarios, "pero la Constitución Nacional en su Art. 16 dice no admitir prerrogativas de sangre cuando alguien comete un delito".

Por otro lado se refirió a la situación de su complejo, llamado "La Cristalina", incendiado en marzo del 2020. "No pudimos recuperar la Cristalina. Cuando uno judicializa una denuncia por usurpación, uno deja de tener potestad sobre su propiedad, por lo que estaría cometiendo un delit si intento volver a instalarme en mi lugar", explicó.