Espert pidió "bala" para los mapuches y un legislador de Neuquen lo denunció

El legislador neuquino Mariano Mansilla realizó una presentación judicial contra el diputado liberal por "intimidación pública y apología del delito". Espert había tildado de "terrorista" al pueblo originario del sur de la Argentina y reclamó "meterles bala".

Un legislador de Neuquén denunció penalmente al diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert por haber pedido "bala a los mapuches". La presentación judicial, realizada por el diputado provincial de Unión de los Neuquinos Mariano Mansilla acusó al bonaerense de "intimidación pública y apología del delito".

En un video de Instagram, Espert se refirió a cómo abordar la situación de los mapuches en el sur de la Argentina y respondió había que meterles "bala" a la vez que los tildó de terroristas."Yo creo que hay que declarar un estado de sitio en esa zona, encarcelar o meter bala a los mapuches si se resisten. En realidad son falsos mapuches, son terroristas esos que están ahí", afirmó el legislador de derecha.

Mansilla dialogó con El Destape y comentó que Espert "tiene derecho a opinar lo que quiera y elegir a los mapuches como su fetiche, pero no deja de sorprendernos las opiniones de la derecha argentina". Y agregó: "Acá vivimos en comunidad con los mapuches, así que lo que dice nos ofende. Un diputado nacional no puede decir que hay que meter bala. No está prevista la pena de muerte en la Argentina. Es totalmente una apología del crimen".

La presentación judicial fue radicada en la Ciudad de Buenos Aires, según señaló Mansilla "por una cuestión de competencia", se ampara en los articulos 212 y 213 del Código Penal Nacional, referentes a la pena por incitación pública a la violencia y apología del delito, y la ley 23.592 contra la discriminación. La frase de Espert, de acuerdo a la presentación judicial, "no puede ser otra cosa" que avalar el "uso desmedido de la fuerza, el abuso de la autoridad, las lesiones que puedan resultar - leves, graves o gravisimas- terminando incluso con la muerte, esto es, el delito más grave que contiene nuestro código que es quitarle la vida a un ser humano".

A su vez, indicó la denuncia: "Lo sentado es a cuenta de que en una argentina multiétnica y donde en 23 jurisdicciones provinciales conviven diferentes nacionalidades, se practican diversos credos religiosos y concretamente existen más 1653 Comunidades Indígenas. La incitación a la violencia colectiva CONTRA UNA IDENTIDAD ORIGINARIA como la del Pueblo Mapuche de nuestra Patagonia, es un acto que no puede entenderse sino como una reivindicación de la violencia como alternativa a las soluciones en el marco del dialogo y la convivencia democrática; ya hemos dicho NUNCA MAS, y lo seguiremos diciendo".

Previo a la presentación judicial, la noticia se hizo pública y Espert salió a cruzar al neuquino. "Buscate un trabajo digno Mansilla", le espetó el bonaerense. Luego, el diputado provincial contraatacó: "Laburo desde pibe, búscame en la AFIP hace 25 años que ejerzo una profesión liberal. De cualquier manera que tiene que ver con que pidas balas contra cualquier otro grupo de argentinos. Es un delito. Espero no te escondas en los fueros, que no son para eso", lanzó.