El rincón oculto de Córdoba con aguas turquesas que sorprende a quienes lo visitan

En el corazón de las sierras cordobesas, lejos de los circuitos de turismo tradicional, se encuentra un destino imperdible por sus colores y su historia. Se trata de la Laguna Neyem, un espejo de agua turquesa rodeado por un paisaje blanco que le valió cada letra del apodo "Caribe cordobés". A lo largo de los años, gana miles de visitas de quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

La laguna está ubicada a pocos kilómetros de Villa Yacanto, en el Valle de Calamuchita. Forma parte del predio conocido como Sendero Blanco, un espacio donde el paso del tiempo y la acción de la naturaleza transformaron un antiguo sitio de explotación minera en uno de los lugares más llamativos de la provincia.

Su nombre tiene una historia particular: la palabra "Neyem" proviene del idioma araucano y fue elegida en homenaje a una de las personas que impulsó la creación del proyecto turístico, que hoy permite conocer y disfrutar de este rincón serrano.

De mina a paraíso

La Laguna Neyem nació a partir de una transformación inesperada. Durante décadas, la zona fue utilizada para la extracción de dolomita, un mineral compuesto principalmente por magnesio y cal. En aquellos años, el lugar era conocido como Cerro Azul y constituía un importante centro para la actividad minera.

La explotación comenzó en la década del '40 y se extendió hasta el 2013. Con el cese gradual de los trabajos, la naturaleza comenzó a recuperar el terreno. El agua ocupó parte de la antigua cantera y, junto con las características minerales del suelo, dio origen a una laguna de tonalidades turquesas que cautiva a quienes la visitan.

El contraste entre las aguas cristalinas y los tonos claros del entorno genera una postal poco habitual en Córdoba y convierte al lugar en un atractivo ideal para quienes buscan descanso y paisajes diferentes.

Senderismo, snorkel y una experiencia completa

La visita a la Laguna Neyem se realiza mediante excursiones guiadas. Al tratarse de un predio privado, es necesario reservar previamente el ingreso. El recorrido principal consiste en una caminata de aproximadamente 45 minutos por Sendero Blanco, durante la cual los visitantes pueden conocer la historia geológica y minera del lugar.

Una vez en la laguna, las opciones son variadas. Muchos eligen refrescarse en sus aguas transparentes, mientras que otros aprovechan para practicar snorkel, realizar caminatas, sacar fotos o simplemente contemplar el paisaje.

Para llegar desde la ciudad de Córdoba se requiere un viaje de alrededor de dos horas y media. El trayecto incluye el paso por Santa Rosa de Calamuchita y luego un desvío por la Ruta Provincial 228 hasta el acceso al predio.