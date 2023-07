Encontraron a "M", la adolescente desaparecida en Retiro desde el martes

La niña de 14 años fue encontrada "ilesa" en el barrio porteño de Constitución. La Policía fue alertada por un llamado al 911.

La adolescente de 14 años desaparecida en el porteño Barrio 31 en Retiro apareció en la zona de Constitución luego de desconocerse su paradero desde el martes último a las 13 hs cuando salió de la Escuela de Educación Media Nro. 6 en el Polo Educativo Padre Mugica de Retiro. La familia, en las últimas horas, había denunciado que "nadie está buscando" a la adolescente y amenazaron con bloquear nuevamente la Terminal de Ómnibus de Retiro ya que la Fiscalía no daba precisiones sobre la búsqueda.

Fuentes policiales confirmaron a El Destape que durante la jornada de este jueves ingresó una llamada al 911 de una persona que afirmaba haber visto a la menor en el barrio porteño de Constitución. A partir de este aviso, personal de la Comisaría 1C de la Policía de la Ciudad se dirigió al lugar, entre las calles Hornos y Brasil, donde hallaron a la adolescente ilesa.

Más allá de no presentar ningún problema físico, se convocó al SAME para que sea asistida hasta el arribo del Gabinete Psicológico para darle contención.

Horas antes, la madre Micaela había denunciado que no estaban buscando a su hija y que, si la Fiscalía Nacional, Criminal y Contravencional 4, a cargo de Carlos Vasser, no daba precisiones o "respuestas claras" sobre la búsqueda, volverían a cortar la terminal de Retiro. "No me mostraron imágenes del barrio. La escuela de mi hija está en frente de Comodoro Py. ¿No hay cámaras enfrente de Comodoro Py? ¿Me vas a decir que las cámaras de Comodoro Py están de adorno, que no filman? Nadie está buscando a mi hija, a nosotros no nos dijeron nada", reclamó.

La familia se entrevistó con el fiscal de la causa, que le habría dicho que "cuando bajen las imágenes" de las cámaras iban a tener más información pero aseguró que ningún efectivo de la Policía de la Ciudad se había acercado al barrio para consultar sobre la niña. "No puede ser que nadie la haya visto, todo Capital está lleno de cámaras", había manifestado.

En contraparte, el comisario general Miguel Fornaro -a cargo de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de CABA- dijo que la búsqueda se inició desde el primer día y que trabajaron en el Barrio 31 y en sus inmediaciones observando diferentes cámaras públicas. Durante la noche del miércoles, familiares y amigos bloquearon la Terminal pidiendo por su aparición. Tras 48 horas sin conocer su paradero, la niña apareció y pronto estará con su familia.