CABA: cronograma de recolección de residuos por el fin de semana largo

Durante el fin de semana largo la organización de la Ciudad de Buenos Aires se ve parcialmente afectada, en lo que respecta a los servicios. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad adelantó que para este 10, 11 y 12 de octubre la recolección de residuos no sufrirá de modificaciones.
Cronograma recolección de residuos CABA: fin de semana largo
Según la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, la recolección de residuos no se verá afectada. Es decir, funcionará en su horario habitual, que es de domingo a viernes de 19 a 21 hs.
Las recomendaciones del Gobierno de la Ciudad a la hora de sacar la basura
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compartió a través de su página oficial, una serie de recomendaciones a la hora de sacar la basura. A continuación te dejamos los principales puntos a tener en cuenta:
- No arrojar escombros ni restos voluminosos: los contenedores negros están pensados solo para residuos domiciliarios comunes. Elementos como cascotes, metales, madera o restos de poda pueden dañar los equipos de recolección. En esos casos, la Ciudad ofrece un servicio especial de retiro que también se puede coordinar llamando a BA147.
- Cerrar siempre las tapas: una vez depositada la basura, se recomienda bajar la tapa del contenedor. De esta manera se evita la propagación de olores, el ingreso de agua en días de lluvia y la presencia de animales que pueden desparramar los residuos.
- Evitar sacar la basura cuando llueve: durante tormentas o lluvias intensas, los residuos pueden obstruir los sumideros e impedir que el agua escurra correctamente. Por eso, lo mejor es esperar a que mejore el clima para sacar los desechos.
- Colocar los residuos dentro del contenedor: el sistema de recolección actual es automatizado, el camión solo levanta lo que está dentro del recipiente. Por eso, dejar bolsas afuera impide que sean retiradas y genera suciedad en la vía pública.
Además, para quienes sean conductores, al estacionar, es importante mantener al menos un metro de distancia con respecto a los contenedores, tanto por delante como por detrás. Esto permite que el camión pueda realizar la recolección de manera segura y evita posibles daños en los vehículos. En este sentido, es importante tener en cuenta que los contenedores no están colocados al azar, sino que se tienen en cuenta diferentes factores a la hora de instalarlos, por lo que no hay que moverlos.