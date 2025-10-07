La ciudad que celebrará la mozzarella todo el fin de semana largo a sólo una hora de CABA

La Fiesta de la Mozzarella 2025 ofrecerá opciones gratuitas y chances de deleitarse con platos gastronómicos dulces y salados, de parrilla y foodtrucks.

La localidad de San Vicente es un destino ideal para una escapada el próximo fin de semana largo del viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre, pues celebrará la Fiesta Provincial de la Mozzarella 2025, una de las citas más importantes del calendario de festividades bonaerenses.

Con epicentro en el Predio Ferial de la Vieja Estación, el evento organizado por el Club Argentino de Servicios de San Vicente (CAS), con el apoyo de la Municipalidad de San Vicente, contará con acceso libre y gratuito a la muestra multisectorial orientada a poner foco en la economía local y en el potencial turístico de la región.

Desde su comienzo en el año 2011, cuando se realizó por primera vez en el Colegio San José, el encuentro fue ganando su propio espacio, hasta meterse en el calendario oficial de las fiestas populares de la provincia de Buenos Aires, como una de las más convocantes de la zona.

La Fiesta de la Mozzarella 2024 albergó a más de 250 stands con una importante variedad de empresas y más de 100 puestos de emprendedores y artesanos locales. Ahora buscará redoblar la apuesta con opciones gratuitas y chances de deleitarse con platos gastronómicos dulces y salados, de parrilla y foodtrucks.

https://www.eldestapeweb.com/sociedad/escapadas/esta-la-casa-de-peron-y-un-castillo-lleno-de-reliquias-la-escapada-ideal-para-hacer-en-el-dia-a-una-hora-de-buenos-aires-2025820141039

Fiesta Provincial de la Mozzarella 2025: agenda de actividades

Durante la celebración de la Fiesta Provincial de la Mozzarella 2025, el Club Argentino de Servicios ofrecerá stands gratuitos para el área de Cultura, Desarrollo Social, Escuelas Secundarias, la Cooperadora del Hospital Dr. Ramón Carrillo, Los Bomberos Voluntarios, y La Cruz Roja Argentina, entre otras instituciones locales.

Además, los que quieran deleitarse con la comida, podrán disfrutar del patio gastronómico con opciones dulces y saladas, en parrillas y foodtrucks, repitiendo el éxito de los últimos años y un parque de diversiones para los más chicos junto a números artísticos durante las tres jornadas.

También se realizará la Jura de la Mozzarella, a cargo de profesionales en la materia, donde premiarán a los mejores quesos mozzarella de la región seleccionados el 27 de septiembre pasado por la Dirección de Lechería de la Provincia de Buenos Aires.

¿Cómo llegar a la Fiesta Provincial de la Mozzarella 2025?

Ubicado sobre la avenida Sarmiento, a pocos metros de la antigua estación ferroviaria, para llegar en auto al Predio Ferial de la Vieja Estación de San Vicente desde la Ciudad de Buenos Aires, la opción más directa es tomar la Autopista Riccheri, enlazar con la Ruta Provincial 205 y luego continuar por la Ruta 6 o la Ruta 210 (avenida Presidente Perón) hasta llegar al centro de San Vicente. Desde allí, se accede fácilmente por calles locales hasta el área.

Quienes prefieran el transporte público pueden viajar en tren del ramal Roca hasta Alejandro Korn y, desde esa estación, combinar con un colectivo local o remis hacia San Vicente. También circulan colectivos de las líneas 79, 404 y 503.