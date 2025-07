Gendarmería nacional reprimió esta mañana una protesta de trabajadores despedidos de Georgalos sobre la Autopista Panamericana, que estuvo cortada en su totalidad por varios minutos hacia la ciudad de Buenos Aires. Denuncian que hay 25 heridos a manos de los efectivos durante el operativo. Continúa la tensión con los manifestantes en uno de los acceso clave a la ciudad.

Cerca de las 7 de la mañana, un nutrido grupo de manifestantes se reunió en la colectora de la Autopista Panamericana altura avenida Uruguay, en el partido de Tigre, frente a la fábrica de Georgalos, para protestar una vez más por el despido de cinco empleados de la empresa. Para visibilizar el reclamo, decidieron subir a la autopista y cortar la traza central, donde se encontraron cara a cara con el operativo desplegado por la Gendarmería nacional, que avanzó con escudos y palos sobre los manifestantes.

"Tuvimos una acto en la puerta de la fábrica con diputados y sindicatos. Después cortamos el acceso a la Panamericana para visibilizar el reclamo. No queremos cortar, queremos trabajar, pero no encontramos otra forma. La Gendarmería le pegó palos a mujeres, los llevaron a los golpes de un puente al otro", sostuvo Miguel Maciel, uno de los trabajadores despedidos, en diálogo con El Destape.

Maciel sostuvo que los despidos son inconstitucionales debido a que los echaron porque acataron un paro del sindicato de Alimentación. "Esto no es por un tema económico, porque Georgalos está exportando. Esto no es porque no ganen plata: es porque quieren ganar más plata con menos gente", explicó. El despedido también apuntó contra Rodolfo Daer, secretario general del Gremio de Alimentos por no hacerse presente en el reclamo.

Denuncian más de 25 heridos

Los dirigentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Nicolás del Caño y Myriam Bregman, alertaron a la prensa presente en el lugar que hay más de 25 heridos producto del operativo. "Empezaron a reprimir, rompieron un montón de cabezas. Hay más de 25 y hay cinco muy graves", advirtió Bregman.

En tanto, uno de los trabajadores detalló que el conflicto comenzó "hace más de un mes" y que forma parte del país que quiere la gestión de Javier Milei, donde "un obrero que gana poco, se muere trabajando". "Hay un montón de compañeros heridos", indicó Carlos Serrizuela, un trabajador que acompañó la convocatoria y fue lastimado en la cabeza por un efectivo.

Desde hace más de un mes que Georgalos, una de las principales productoras de golosinas y alimentos del país, decidió despedir a cinco empleados del área de chocolates en la planta de San Fernando. Desde el sector de los trabajadores aseguran que los cinco despidos se dieron como represalia por los reclamos de mejores condiciones laborales por parte de los empleados quienes apuntan que la empresa "viene avanzando sobre las condiciones del trabajo".