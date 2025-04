El policía que atacó a la niña fue identificado como Cristian Rivaldi.

A siete meses de la violenta represión en una marcha a favor de los jubilados, en la que una nena de tan solo 10 años fue agredida con gas lacrimógeno por las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich, el juez federal Sebastián Ramos pidió la citación a indagatoria de Cristian Miguel Rivaldi, identificado por fotografías publicadas por El Destape como el policía que tiró gas directamente a la cara de la niña de forma desmedida e injustificada, y a menos de 1 metro de distancia.

Cuatro meses después de la presentación ante la Justicia de las impactantes imágenes y el video que desmontó una fake news que buscó instalar el periodismo de los grandes medios, se confirmó que la indagatoria al efectivo Rivaldi será el próximo 6 de mayo, a partir de las 10, en los tribunales de Comodoro Py.

Ese fatídico miércoles 11 de septiembre del 2024, Fabricia Pegoraro estuvo junto a su madre en la manifestación frente al Congreso en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que se debatía simultáneamente en la Cámara de Diputados. Una vez que el veto quedó ratificado por la votación de los congresistas, se produjeron incidentes que terminaron con la represión de las Fuerzas de Seguridad Federales.

Tal como sucede recurrentemente durante las marchas en defensa de los derechos de los jubilados, la represión comenzó cuando la Policía, que desplegó un fuerte operativo junto a fuerzas de Gendarmería y Prefectura, intentó dispersar a los grupos durante la protesta en el Congreso.

En el marco de la represión, tanto Fabricia, como su mamá Carla, salieron heridas tras el ataque del agente de la Policía Federal en un momento que resultó transmitido por los canales de noticias, en una secuencia que corroboran también las numerosas filmaciones de las cámaras de la Ciudad presentadas en la causa y fotografías publicadas en este mismo portal. "No me imaginaba que la Policía fuera capaz de hacer eso. Pensé que si tiraban gas lo tiraban al aire y no a la cara", dijo Fabricia en diálogo con El Destape 1070 días más tarde.

La insólita defensa de Bullrich: "Los chicos a las marchas, no"

La reacción de la ministra Bullrich ante la difusión de las imágenes de la niña gaseada fue salir a acusar públicamente a la madre: "Nadie gaseó a una nena", aseguró en repetidas ocasiones. Desde sus redes sociales, al mismo tiempo, dijo que la mamá de Fabricia era "irresponsable y violenta" ya que tenía la "responsabilidad por llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas". En su cuenta oficial de X, la titular de Seguridad apuntó: "En estas últimas marchas, hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena. Ya lo dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Los chicos a las marchas, no". Cabe señalar que no hay ninguna legislación que disponga una prohibición a esto.

El juez Sebastián Ramos encomendó la citación a Rivaldi "bajo apercibimiento de ley”

Además, junto a su secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, recorrieron diversos canales de noticias para instalar la mentira de que a la nena la había gaseado "una manifestante de chaleco naranja", algo que se desmintió casi instantáneamente. El video difundido por el Ministerio de Seguridad fue repetido en el canal Todo Noticias en el prime time televisivo. "Esa nenita de 10 años que terminó con los ojos colorados porque había recibido gas pimienta, la gente de la Izquierda y el kirchnerismo dijo que se lo tiró la policía. No había sido la policía. Una civil, vestida de naranja, le tiró gas pimienta a esta nenita", afirmó uno de los periodistas al mostrar el supuesto momento del hecho, mientras otro colega afirmaba esa versión de las imágenes, en las que no se visualiza en ningún momento a la nena o el hecho descripto.

El juez Ramos encomendó la citación a Rivaldi "bajo apercibimiento de ley”. El nuevo revés a la ministra Bullrich se suma a la investigación que abrió la bicameral de Inteligencia en el Congreso, en la que está citada a dar explicaciones sobre la participación ilegal de los servicios de inteligencia en la represión a los jubilados.

El miércoles 11 de septiembre del 2024, Fabricia estuvo junto a su madre en la manifestación en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Marcha de jubilados: las fuerzas de seguridad de Bullrich volvieron a gasear a una nena

El jefe de la Policía Federal (PFA), Luis Alejandro Rollé, estuvo bajo la lupa por ser quien difundió el video fake con el que intentó desligar a la fuerza de este desagradable hecho. Pese a que la Agencia Noticias Argentinas aseguró que la ministra Bullrich le iba a pedir la renuncia a Rollé, estos solamente quedaron en rumores, ya que sigue al frente de la PFA según indica el propio oficial en sus redes sociales.

Luego de la brutal represión, la Comisión Provincial por la Memoria (CMP) presentó una denuncia penal en la Justicia Criminal y Correccional para que se investigue la agresión de la Policía Federal a la niña durante la marcha. Según sostuvieron, la Policía Federal desplegó "desproporcionadamente y abusivamente el uso de la fuerza mediante la utilización de balas de goma, gases lacrimógenos y gases irritantes". Sobre el cierre, reclamaron una "exhaustiva investigación" que determine: las responsabilidades de los agentes y quiénes determinaron, planificaron y ordenaron "estos actos ilícitos" que van en contra de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

A pesar de la polémica que generó el ataque, estos casos de violencia no cesaron: la marcha del pasado miércoles 26 de marzo terminó, otra vez, con las fuerzas de seguridad tirándoles gas pimienta a los manifestantes durante un operativo desmedido. Entre las víctimas de los gases, apareció una nena con uniforme de colegio que debió ser asistida en las inmediaciones del Congreso. Se trata de la segunda nena gaseada desde que Patricia Bullrich es ministra de Seguridad de la Nación.

La reportera gráfica Silvana Colombo fue quien registró el momento exacto en que la joven era asistida por dos rescatistas con las manos en sus ojos y un visible gesto de dolor, y lo compartió en su cuenta de X. "Otra vez una nena gaseada por Prefectura en la marcha de jubilados", escribió en el mensaje que acompañó la foto. Mientras que el periodista Fabián Waldman contó en sus redes sociales que la niña se llama Ludmila, tiene ocho años y junto a su padre, volvía del dentista a su casa, que queda a siete cuadras del parlamento.

Ante la consulta de El Destape, el Ministerio de Seguridad no emitió comentarios sobre la aplicación del protocolo antipiquetes en la marcha ni sobre la imagen de la nena gaseada.