Causa Pablo Grillo: Gendarmería reconoció que el arma que lo hirió puede causar la muerte

A pedido de la jueza federal María Servini, la Gendarmería Nacional hizo entrega de una serie de documentos y protocolos que debe implementar en las manifestaciones. “Jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte”, dice el documento al que tuvo acceso El Destape sobre el arma con el que fue disparada la granada de gas lacrimógeno que impactó en la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, que le produjo rotura de cráneo y lo dejó en terapia intensiva. También entregaron un protocolo de actuación para manifestaciones que contiene un lenguaje fuertemente estigmatizante contra las personas que se manifiestan.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según informó la querella, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 hizo lugar a una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación sobre las responsabilidades penales en la represión del 12 de marzo, en la que Grillo fue herido y por lo que hace 55 días está en terapia intensiva.

En ese marco, la Gendarmería entregó: el legajo del cabo Héctor Jesús Guerrero, identificado como el efectivo que disparó el arma que hirió a Grillo; información sobre cómo deben usarles las pistolas lanzagases, reglamentos generales para el uso de armas no letales, la nómina de gendarmes que portaban las pistolas lanzagases y el protocolo de actuación de la fuerza en manifestaciones.

Entre los documentos a los que accedió El Destape, hay uno que lleva el título de "Pistola lanzagases Federal y Halcón", en donde se encuentran todas las características técnicas del arma, los componentes, los mecanismos de disparo, de carga y de munición, entre otros detalles. Además, especifica el manejo y funcionamiento sobre los cartuchos de largo y corto alcance. En ese apartado, en las consideraciones generales, el reglamento es claro sobre los cartuchos de largo alcance -que fuentes allegadas al caso asumen que es el que hirió a Grillo-: "Si se tuviera que emplear apuntando, como podría ser para arrojar el proyectil en el perforantes o de largo alcance, jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en el caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte", señalan.

Y sigue: "Para una alternativa de este tipo, resulta conveniente tener presente que los disparos deben ejecutarse de forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza y el propio tiempo obtener un desplazamiento adecuado del cartucho".

En otro apartado, sobre ese tipo de armamento, también insisten en la peligrosidad de su uso: "Estos cartuchos posee(n) como particularidad que los hace extremadamente peligrosos al impacto directo; es por ello que no son convenientes usarlos para dispersar tumultos o manifestaciones", admiten, pese a que -también en la información detallada por la fuerza- al menos dos efectivos de la Gendarmería -ambos de apellido Guerrero- hicieron uso de esas armas. "También son aptos para perforar maderas, vidrios, y otros materiales de no muy grueso espesor. Ante la alternativa de tener que usarlos por no tener otra munición, siempre (N de R: el subrayado y la bastardilla es del documento) debe dispararse contra el suelo en forma oblicua o contra una pared a fin de evitar impactos directos", precisan.

En tanto, en el reglamento general para el uso de armas no letales firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se confirma que el armamento como el utilizado por Guerrero sólo debe utilizarse en escenarios de agresión directa que implique "riesgo de muerte o lesiones" para efectivo que la utiliza o a terceras personas especifica en el artículo 4 de la resolución 704/2024. En el caso de Grillo, se encontraba a una distancia prudencial y en posición de sacar una foto de los efectivos que se habían conformado en barricada sobre la calle Irigoyen, lindante al Congreso de la Nación, por lo que no había escenario de riesgo ni agresión de ningún tipo hacia el gendarme Guerrero.

El protocolo de la Gendarmería para las manifestaciones: un glosario con lenguaje estigmatizante y acción psicológica contra la población

Otro de los documentos que entregó la fuerza nacional es un protocolo de actuación en manifestaciones de 77 páginas. El protocolo está dividido en siete secciones, en donde se puede encontrar un glosario para identificar a manifestantes y las acciones que llevan adelante, principios generales con los que la fuerza debe actuar.

Aunque en algunos momentos especifican que el marco regulatorio está configurado sobre la base de los derechos humanos y dice que el objetivo es "no reprimir la protesta social, sino contenerla", a lo largo de las páginas se hace alusión a un "adversario" que con su "accionar altera el orden público, ya sea en forma pacífica u hostil".

Como se puede ver en las capturas de pantalla, el marco regulatorio inicia con el glosario en el que se define al "adversario", así como al "agitador o activista". El lenguaje, en general, es estigmatizante y pareciera contener la intención de la creación de un enemigo, que acaba siempre por ser un "agresor", que está definido como un "manifestante que agrede a los integrantes de la Fuerza del Orden, en forma verbal o empleando cualquier tipo de elemento que pueda dañarlos, aunque sea de forma leve".

En la definición de "manifestación" sostienen que se trata de una "multitud psicológicamente unificada en virtud de un interés común" en el que asumen que "en algunas, operan grupos minoritarios violentos que producen desmanes". Otros términos que se encuentran allí, son: piquete, piquetero, tumulto y turba.

En la sección III, que refiere a "principios generales de acción" se detallan las maniobras a ejecutar por la fuerza, con la "intención de demostrar ser el más fuerte". Al cabo de detallar, movilidades tácticas y rapidez de la intervención, también hacen alusión a la acción psicológica: "Previo al arribo de la Fuerza de Tarea al lugar del conflicto, los Jefes de Regiones, Agrupaciones y/o Escuadrones, deberían tomar contacto con los medios masivos de comunicación dando amplia difusión a la inminente presencia de GN, resaltando sus capacidades (instrucción especializada, etc.) Ello contribuiría a que los indecisos, curiosos, menores, etc., desistan de concurrir a los lugares de concentración".

Esa metodología fue aplicada por el Gobierno nacional no sólo en los medios de comunicación sino a través del uso de los sistemas de información en las líneas de trenes que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde en las últimas manifestaciones -incluso luego de la marcha en la que Grillo fue herido- amenazó a quienes irían a participar con el uso de la represión. "La policía va a reprimir todo atentado contra la República", fue el recado con el que amedrentaron.