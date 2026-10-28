Argentina repatrió por primera vez 47 animales silvestres víctimas del tráfico ilegal que se encontraban en Uruguay. Los ejemplares serán sometidos a controles sanitarios y evaluaciones para determinar cómo continuará su recuperación.

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La entrega se concretó en el paso fronterizo entre Gualeguaychú, Entre Ríos, y Fray Bentos, Uruguay, con la participación de organismos públicos y organizaciones especializadas en conservación. La iniciativa se enmarca en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula el comercio internacional de especies protegidas.

Qué animales regresaron a la Argentina

La repatriación incluyó tres especies de fauna silvestre: ocho cardenales amarillos (Gubernatrix cristata), 20 loros habladores (Amazona aestiva) y 19 tortugas terrestres (Chelonoidis chilensis). Cada grupo tendrá un seguimiento específico para evaluar su estado sanitario y sus posibilidades de recuperación.

Los cardenales amarillos y los loros habladores fueron trasladados a la Estación Cuarentenaria Lazareto del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Allí deberán cumplir un período de aislamiento y pasar por los controles correspondientes antes de continuar con el proceso de rehabilitación.

Las 19 tortugas terrestres, en tanto, ya fueron recibidas en el Centro de Rescate, Investigación e Interpretación de Fauna (CRIIF) La Esmeralda, en Santa Fe.

Los ejemplares atravesarán controles sanitarios y evaluaciones para su recuperación.

Qué pasará con los animales repatriados

Una vez que finalicen los controles sanitarios, los cardenales amarillos serán derivados a Fundación Temaikèn para comenzar su rehabilitación, con vistas a una posible liberación. En el caso de los loros habladores, el equipo del centro La Esmeralda evaluará si pueden volver a vivir en la naturaleza.

La reinserción no es automática, ya que depende de las condiciones de cada ejemplar y de las evaluaciones de los especialistas. El objetivo es favorecer su recuperación y determinar qué alternativas resultan adecuadas para su bienestar.

Por qué es importante recuperar al cardenal amarillo

El cardenal amarillo es un ave cantora cuya distribución natural comprende Argentina, Uruguay y Brasil. Sus poblaciones silvestres están amenazadas principalmente por la captura para el comercio ilegal de aves y por la pérdida y transformación de su hábitat debido a la producción agropecuaria.

En este operativo, los análisis genéticos permitieron determinar que los cardenales amarillos decomisados en Uruguay pertenecían a poblaciones de origen argentino. Esta evidencia científica fue clave para fundamentar su regreso al país.

Desde 2017, Fundación Temaikèn trabaja junto con Aves Argentinas y el Laboratorio de Ecología y Comportamiento Animal de la UBA-CONICET en la Alianza Cardenal Amarillo. El programa promueve el rescate, la rehabilitación y la reinserción de ejemplares, además de su seguimiento y la investigación científica.