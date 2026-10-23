El ave más amenazada de Argentina suma un plan de reproducción

En un paso clave para la conservación ambiental, tres ejemplares jóvenes de muitú arribaron a Entre Ríos para sumarse a un plan de reproducción destinado a proteger a esta especie, considerada una de las aves más amenazadas de Argentina. Los animales fueron recibidos en el Refugio de Fauna Silvestre Parque Pericos, ubicado en el departamento Uruguay, donde se buscará avanzar en la formación de parejas reproductoras.

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Estos tres animales nacieron bajo cuidado humano, lo que facilita su manejo y adaptación a las instalaciones del refugio. La incorporación marca el primer ingreso de ejemplares de muitú en la provincia dentro de una iniciativa de conservación que busca recuperar esta especie.

Mateo Vásquez, responsable técnico del Parque Pericos, explicó que con este proyecto el refugio ya participa en cinco programas de conservación en colaboración con distintas instituciones nacionales. "El objetivo es aportar a la recuperación de especies silvestres que están en riesgo de desaparecer", señaló.

El muitú (Crax fasciolata) es el ave galliforme más grande que existe en Argentina y forma parte de la familia de los crácidos, que incluye también a las pavas de monte. Su hábitat natural abarca bosques y selvas del noreste argentino, el este de Bolivia, el centro de Brasil y Paraguay.

Esta especie cumple un rol fundamental en el ecosistema, ya que su alimentación ayuda a dispersar semillas, lo que favorece la regeneración de la vegetación en los lugares donde vive. Sin embargo, sus poblaciones han caído notablemente debido a la caza furtiva y la degradación de su entorno natural.

Actualmente, el muitú está catalogado como vulnerable a nivel global, pero en Argentina se lo considera en peligro de extinción, con poblaciones muy reducidas en áreas del este de Chaco y Formosa.

Desde el refugio indicaron que la llegada de estos tres ejemplares es solo la primera fase del proyecto. Paralelamente, trabajan para traer más aves de otras provincias con el fin de formar parejas reproductoras y fomentar la llegada de nuevos pichones.

Vásquez destacó que el proyecto avanza en conjunto con centros de conservación que ya lograron reproducir la especie bajo cuidado humano. "La reproducción del muitú representa un desafío debido a su delicada situación de conservación", advirtió, y agregó que es fundamental contar con instalaciones adecuadas, seguimiento profesional y coordinación entre las instituciones involucradas.

Este tipo de iniciativas se vuelve vital para preservar la biodiversidad y mantener el equilibrio de los ecosistemas donde estas aves cumplen un papel esencial. La esperanza está puesta en que, con el trabajo conjunto y el cuidado necesario, el muitú pueda recuperar sus poblaciones en Argentina.