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En el Parque Nacional El Impenetrable de Chaco, científicos instalaron un dispositivo de seguimiento satelital GPS a un tatú carreta (Priodontes maximus). El hito del Proyecto Tatú Carreta busca estudiar los hábitos y desplazamientos de la especie de armadillo más grande del mundo para diseñar estrategias urgentes para evitar su extinción.

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El armadillo gigante argentino, también conocido como tatú carreta (Priodontes maximus), es la especie más grande de armadillos en el mundo, alcanzando hasta 1,5 metros de longitud y un peso aproximado de 30 kilogramos. Este enorme mamífero se caracteriza por sus garras delanteras en forma de hoz, que utiliza para cavar madrigueras y buscar su principal alimento: hormigas y termitas.

¿Cómo funciona el seguimiento satelital GPS en el tatú carreta?

Su vida mayormente subterránea y su naturaleza esquiva dificultan su estudio, motivo por el cual científicos argentinos han comenzado a utilizar dispositivos de seguimiento satelital para comprender mejor sus movimientos y hábitos. En julio de 2026, un ejemplar fue equipado con un GPS en el Parque Nacional El Impenetrable, ubicado en la provincia del Chaco, como parte del Proyecto Tatú Carreta desarrollado por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA).

Gracias a esta tecnología, los investigadores pueden identificar los ambientes que frecuenta el tatú carreta y analizar cómo la actividad humana y las medidas de conservación influyen en su comportamiento. Esta información es clave para diseñar estrategias que protejan a esta especie vulnerable.

Hábitat amenazado y caza: los riesgos que ponen en jaque a la especie

A pesar de su tamaño imponente, el tatú carreta enfrenta serias amenazas, entre ellas la pérdida y fragmentación de su hábitat, la caza y los incendios forestales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica como vulnerable a nivel global, mientras que en Argentina está considerado en peligro de extinción.

El tatú carreta alcanza hasta 1,5 metros y pesa unos 30 kilogramos.

Además de su valor como especie, el tatú carreta cumple un rol ecológico fundamental. Sus excavaciones no solo le sirven para refugiarse, sino que también generan espacios que benefician a otras especies, contribuyendo a la diversidad y salud del ecosistema donde habita.

Sus garras en forma de hoz le sirven para cavar y buscar alimento.Está considerado en peligro de extinción en Argentina.

¿Qué es el Proyecto Tatú Carreta?

El Proyecto Tatú Carreta es una iniciativa científica y de conservación liderada por el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA), que desarrolla el primer estudio ecológico de largo plazo sobre esta especie en la Argentina. El proyecto busca generar información clave sobre la ecología del tatú carreta, sus patrones de movimiento, el uso del hábitat y los requerimientos necesarios para su conservación.

La iniciativa nació en 2017 con el objetivo de estudiar a fondo a esta especie, de la cual existía muy poco conocimiento en el país. En sus inicios se realizaron relevamientos indirectos a través de rastros que evidenciaban su presencia; actualmente se apunta a estudiar la ecología espacial del animal mediante la búsqueda de individuos y la colocación de dispositivos de seguimiento satelital.

Las tareas de campo se desarrollan principalmente en dos áreas protegidas del norte argentino: el Parque Nacional El Impenetrable, en Chaco, y el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero.