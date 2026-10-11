Descubren dos nuevas especies de maripositas en Argentina y Uruguay

Un trabajo conjunto entre especialistas de Argentina y Uruguay reveló la existencia de dos nuevas especies de maripositas, esos pequeños peces de agua dulce conocidos por el movimiento característico de sus aletas, que recuerda a las mariposas. Este hallazgo no solo amplía el conocimiento científico, sino que también pone en valor la biodiversidad local.

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El género Characidium, al que pertenecen estas maripositas, fue descrito por primera vez en 1867 por el zoólogo danés Johannes Theodor Reinhardt, quien recogió ejemplares en Brasil y nombró una especie que luego generó confusión taxonómica por la gran semejanza entre distintas especies. Desde entonces, se describieron 93 especies en América, desde Panamá hasta el centro de Argentina, pero muchas seguían sin ser identificadas correctamente.

¿Cómo descubrieron científicos argentinos y uruguayos dos nuevas especies de maripositas?

Los investigadores Ezequiel Méttola (Argentina) y Wilson Serra (Uruguay) notaron que algunas especies, como Characidium fasciatum y Characidium zebra, tenían una distribución demasiado amplia para tratarse de un solo tipo de pez, algo poco común para animales con baja capacidad de dispersión. Esto los llevó a trabajar en conjunto para analizar a fondo los ejemplares de la región y aclarar esta confusión.

Para ello, combinaron estudios de campo con análisis genéticos y morfológicos sobre 73 ejemplares provenientes de las cuencas del Paraná y del Uruguay. Así descubrieron que varias maripositas asignadas erróneamente a especies conocidas en realidad correspondían a linajes evolutivos distintos, dando lugar a la descripción de dos especies nuevas para la ciencia.

Hallazgo en los ríos Paraná y Uruguay: las características de los pequeños peces descubiertos

Una de ellas, Characidium koerberi, fue hallada en la cuenca media y baja del río Paraná, en provincias argentinas como Corrientes y Misiones. Este pez, de menos de siete centímetros y color amarronado, se distingue porque su clásica línea longitudinal está ausente o apenas visible, lo que facilita su identificación. Recibe su nombre en honor al ictiólogo alemán Stefan Koerber, reconocido por sus aportes al estudio de peces sudamericanos.

La otra especie, Characidium mariposita, corresponde a la mariposita comúnmente conocida por acuarios y pescadores en Argentina y Uruguay. Se distribuye en la cuenca baja y media del Paraná y la baja del río Uruguay, siendo registrada en varios departamentos uruguayos como Artigas, Paysandú y Salto. Esta mariposita suele descansar sobre fondos arenosos, alimentándose de insectos acuáticos y algas, y resulta muy valorada en acuarios por su tamaño y comportamiento pacífico.

El género Characidium fue descrito por primera vez en 1867.

Del acuario al registro oficial: el origen del nombre que conecta a pescadores e investigadores

Wilson Serra explicó que “se le puso este nombre básicamente porque con este trabajo comprobamos que esta especie de Characidium es la más común y ampliamente distribuida a nivel regional en Uruguay y Argentina, y porque el nombre más utilizado por acuaristas y pescadores en estos países para denominar a los Characidium en general es mariposita”. Así, el nombre conecta lo académico con la cultura popular.

Este descubrimiento no solo corrige errores históricos en la identificación de especies, sino que también destaca la importancia de conocer la biodiversidad local para protegerla. Como señaló Méttola, “para conservar, primero hay que conocer”. La investigación aporta una base fundamental para diseñar políticas de conservación y evitar la pérdida de especies aún desconocidas.

Las nuevas especies fueron identificadas mediante análisis genéticos y morfológicos.

¿Por qué es clave este descubrimiento para la conservación de la biodiversidad local?

Además, esta diversidad propia genera un sentido de identidad regional, ya que reconocer que estas maripositas son únicas de esta zona impulsa la valoración y el cuidado de los ecosistemas acuáticos. Serra agregó: “Sentir que vale la pena esforzarnos por conocer esta diversidad, por protegerla, por gestionarla de forma coherente porque, entre otras cosas, es nuestra, genera un sentido de identidad local que puede llegar a repercutir de muchísimas formas”.