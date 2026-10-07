Dos hembras de rinoceronte de Sumatra, una de las especies más amenazadas del mundo, están embarazadas en el Parque Nacional Way Kambas, Indonesia. El avance de la gestación de Ratu y Delilah representa un hito clave de conservación para una población global que cuenta con menos de 80 ejemplares en libertad.

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Ratu, una rinoceronte que habita en el Parque Nacional de Way Kambas, en la isla de Sumatra, lleva 238 días de gestación de su cuarta cría, alcanzando casi la mitad de su embarazo. Por su parte, su hija Delilah está en el día 250 de gestación de su segundo pequeño, y se espera que ambas den a luz en mayo del próximo año.

¿Cuántos rinocerontes de Sumatra quedan en el mundo?

Esta noticia cobra mayor relevancia si se considera que en libertad quedan menos de 80 rinocerontes de Sumatra, y que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) los clasifica como una especie "en peligro crítico de extinción".

Vigilancia extrema y reproducción asistida: las claves del hito en Indonesia

Ahmad Munawir, responsable del Ministerio indonesio de Bosques, resaltó la importancia de estos embarazos: "El embarazo de estas dos rinocerontes de Sumatra no es solo una buena noticia para Indonesia, sino también para todo el mundo". Además, destacó que estos avances forman parte de un esfuerzo "a largo plazo" que incluye un programa de reproducción planificado, gestión de la salud reproductiva y vigilancia constante de cada ejemplar.

En ese sentido, el Ministerio informó que un equipo especializado de médicos, junto a cuidadores y responsables de parques nacionales, monitorea de cerca la salud y seguridad de las hembras gestantes para asegurar que todo marche bien.

La directora ejecutiva de la Fundación Internacional del Rinoceronte, Nina Fascione, subrayó el valor de este anuncio: "Este anuncio marca un paso importante en la lucha por salvar a esta especie en peligro".

Se espera que ambas den a luz en mayo del próximo año.

Los últimos refugios de la especie en la isla

Los rinocerontes de Sumatra solo habitan en Indonesia, distribuidos en parques nacionales del norte de Sumatra, Lampung, Bengkulu y Kalimantan Oriental, lo que hace que cada nacimiento sea fundamental para la subsistencia de la especie.

¿Es el rinoceronte de Sumatra el mamífero con el embarazo más largo?

Aunque su gestación es de las más extensas del reino animal, el rinoceronte de Sumatra no lidera el ranking de embarazos más largos. Su embarazo dura entre 15 y 16 meses, un período considerable que explica por qué cada nacimiento es un acontecimiento para la conservación de la especie. Sin embargo, está lejos.

El primer puesto lo ocupa el elefante asiático, que puede gestar hasta 655 días, casi 22 meses, mientras que el africano ronda los 640 a 660 días. El cachalote, con unos 590 días, completa el podio de los embarazos más largos entre los mamíferos.