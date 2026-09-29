Cuidar tortugas y vivir en Grecia durante un mes completo: buscan voluntarios

La Sociedad para la Protección de las Tortugas Marinas de Grecia (ARCHELON) busca voluntarios para cuidar tortugas en Grecia durante octubre. El programa busca personas mayores de 18 años, con un nivel de inglés fluido y buena condición física, ya que la labor implica caminatas prolongadas por la costa, patrullajes nocturnos y trabajo bajo el sol. Lo mejor de todo es que no se requiere experiencia previa en biología o manejo de fauna, dado que la organización brinda una capacitación integral a cada voluntario.

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Octubre coincide con la etapa final de la temporada reproductiva de las tortugas. En este período, el trabajo del voluntario se enfoca principalmente en el monitoreo de las últimas eclosiones y el guiado seguro de las crías hacia el mar, la excavación de nidos ya vacíos para recopilar datos científicos sobre el éxito reproductivo, la limpieza y protección de las playas, y la educación ambiental dirigida a la comunidad local y a los visitantes de la zona.

En este sentido, los trabajos se desarrollan en zonas clave de anidación como las islas de Zakynthos, Creta y Cefalonia, así como en la región del Peloponeso. Asimismo, el Centro de Rescate de Tortugas Marinas situado en Glyfada, cerca de Atenas, opera durante todo el año recibiendo voluntarios para la rehabilitación y cuidado de ejemplares heridos o enfermos.

ARCHELON busca voluntarios para cuidar tortugas marinas en Grecia. Foto: ARCHELON

En lo que respecta a la estadía, es de entre dos a cinco semanas, según el programa elegido. Durante ese período la organización provee el alojamiento, generalmente en campamentos acondicionados o departamentos compartidos, y la formación necesaria, a cambio de una tasa de participación que ayuda a financiar el proyecto. Sin embargo, los costos del pasaje en avión, los visados si aplicaran y la alimentación corren por cuenta de cada voluntario. Quienes estén interesados y cumplan con los requisitos deben enviar su solicitud a través del sitio web de ARCHELON.

Cuáles son los requisitos para aplicar al voluntariado

Para participar del voluntariado hay que cumplir con una serie de requisitos. Los aspirantes deben tener al menos 18 años cumplidos al inicio del programa, hablar inglés de forma fluida para comunicarse con el equipo internacional y disponer de una buena condición física que les permita realizar caminatas prolongadas por la arena y afrontar labores exigentes. Asimismo, es obligatorio contratar un seguro médico internacional con cobertura completa durante toda la estancia y contar con la disposición para convivir en campamentos comunitarios llevando equipo propio, como carpa y bolsa de dormir.

Una vez enviada la postulación a ARCHELON, el equipo que evalúa las solicitudes responde en un plazo de aproximadamente cinco díaz hábiles. De ser preseleccionado, el candidato recibe una carta de aceptación y dispone de un período determinado para saldar la tasa de participación y adjuntar los documentos solicitados, como copia del pasaporte, ficha médica firmada y confirmación de seguro.