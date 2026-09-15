Pasar el verano en el Caribe cuidando tortugas marinas: así es el voluntariado con alojamiento y comida

Pasar el verano en el Caribe cuidando tortugas marinas es posible. Playa Tres, una zona costera virgen de 5 kilómetros ubicada en Barra de Parismina, en la provincia de Limón, sobre el Caribe de Costa Rica, busca voluntarios para la conservación de estos animales, a cambio de alojamiento y comida.

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Cada año llegan a esta costa tortugas de distinto tipo para incubar sus huevos: la tortuga verde (Chelonia mydas), la tortuga baula o laúd (Dermochelys coriacea), la tortuga carey (Eretmochelys imbricata) y la tortuga cabezona. Turtle love es un programa que busca proteger a las mismas. En este sentido, quienes sean seleccionados podrán monitorear los nidos, participar de los nacimientos, realizar patrullajes nocturnos para detectar hembras en proceso de anidación, hacer censos matutinos, registrar huellas sobre la arena, entre otras tareas de preservación.

Costa Rica busca voluntarios para cuidar a las tortugas marinas. Foto: Turtle Love program

A cambio de su trabajo, los voluntarios recibirán alojamiento compartido y tres comidas al día. Se trata de una oportunidad única, pensada sobre todo para quienes aman la naturaleza y buscan vivir una experiencia fuera de lo habitual en un contexto paradisíaco. En este sentido, una de las principales condiciones es tener conciencia de la importancia de la conservación y protección de las especies.

Playa Tres se destaca por su tranquilidad y paisaje virgen. Al ser una playa menos concurrida que las principales de la zona, resulta ideal quienes buscan relajarse y disfrutar del sonido de la naturaleza en un entorno protegido. Pero su principal atractivo es el estrecho contacto que se puede tener con la vida natural. Es muy fácil encontrarse con fauna silvestre como monos capuchinos cariblanca, perezosos, iguanas y diversos tipos de aves que habitan entre las copas de los árboles, además de las tortugas que llegan para incubar sus huevos.

Cómo inscribirse al voluntariado y cuidar tortugas marinas

Para ser voluntario y cuidar tortugas marinas es necesario ser mayor de 18 años y gozar de buena salud, dado que el trabajo implica caminatas diarias de 15 kilómetros, aproximadamente. La convocatoria se encuentra abierta practicamente todo el año, entre el 1 de febrero y 30 de noviembre de cada año. Entre las condiciones, se exige una estadía mínima de 3 noches y trabajar 7 horas al día. Toda la información se encuentra detallada en la página del programa Turtle Love.