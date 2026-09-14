Voluntariado por la visita del papa León XIV a la Argentina: requisitos y cómo anotarse

El papa León XIV visitará Argentina del 8 al 11 de noviembre, en medio de su gira por Latinoamérica, y la organización ya abrió la convocatoria para aquellas personas que quieran ser voluntarias. Se necesitarán alrededor de 20.000 colaboradores y ya hay casi la mitad de inscriptos.

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Cómo ser voluntario durante la visita del papa León XIV: los requisitos para anotarse

La convocatoria de voluntarios comenzó el pasado 7 de septiembre y está dirigida a personas de entre 18 y 65 años, cumplidos al 8 de octubre de 2026. Quienes finalmente sean convocados participarán de una etapa de formación general obligatoria, que dependerá de acuerdo con la tarea que les toque realizar.

Los voluntarios pueden ser de cualquier parte del país, pero deben tener entre 18 y 65 años

Se pueden postular personas de todo el país, incluso si las actividades se desarrollan en otra provincia. En caso de necesitar alojamiento, las personas deberán indicar durante qué noches lo requieren y la organización se encargará de cubrir el hospedaje de quienes se acerquen de otras zonas.

Cómo inscribirse

Los interesados o interesadas en hacer voluntariado se pueden inscribir en el sitio oficial de la organización www.episcopado.org. Al anotarse, se solicita a los postulantes:

Completar el formulario con los datos personales

Una imagen del DNI

Fotografía tipo carnet

Las personas con discapacidad también pueden adjuntar opcionalmente el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

¿Cómo saber si fuiste elegido para ser voluntario durante la visita del papa León XIV?

Tras enviar la solicitud para ser voluntario, cada postulante recibe un correo electrónico que confirma que su candidatura fue registrada y empieza un proceso de evaluación por parte del Registro del Equipo Nacional de Voluntarios, que revisará que los datos y la documentación estén correctamente cargados.

En caso de pasar esa instancia, los solicitantes volverán a recibir un correo con el avance a la siguiente etapa, en la que las autoridades y fuerzas de seguridad revisarán la solicitud. "Una vez que eso queda completado, la persona efectivamente se convierte en voluntario", explicó Federico Desteffaniz, coordinador de Voluntarios del Equipo Organizador, en diálogo con Cadena 3.

Luego, la organización se comunicará con cada persona elegida para explicarle los pasos a seguir. Según señaló Desteffaniz, ya hay más de 8.000 voluntarios inscriptos para noviembre.