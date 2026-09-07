Abrieron la convocatoria para ser voluntario durante la visita del papa León XIV a la Argentina

El episcopado argentino anunció que este lunes abrió la preinscripción para ser voluntario durante la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre y que afectará a las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Desde la organización aclararon que esta primera instancia no es definitiva y se notificará a los seleccionados, dependiendo de su perfil y disponibilidad para participar del evento histórico y masivo.

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La Conferencia Episcopal Argentina aseguró que es una "oportunidad única para ponerse al servicio de la Iglesia". Para la institución, ser voluntario significa "asumir un misión de servicio con responsabilidad, humildad y disponibilidad". A su vez, remarcaron que cada tarea será "importante", independientemente del lugar o función asignada.

El objetivo es que miles de personas puedan participar y vivir este encuentro "de la mejor manera posible". Además, según la Agencia Católica de Informaciones (ACI), la convocatoria se inspira en las palabras del Sumo Pontífice de su encíclica Magnifica humanitas: "No tengamos miedo de comprometernos en la construcción del bien común, poniendo a Dios en el horizonte y a cada persona en el centro de nuestras decisiones".

Hasta cuándo me puedo anotar para ser voluntario

En la preinscripción sólo podrán completar el formulario los argentinos o personas con residente en nuestro país, de 18 a 65 años, cumplidos hasta el cierre de las inscripciones, pautado para el 8 de octubre. La organización indicó que este paso "no implica una asignación automática a un área de servicio". La asignación para cada uno de los voluntariados dependerá de las necesidades de la organización, el perfil y disponibilidad.

También informaron que la participación en las instancias de formación es obligatoria y que algunos servicios pueden requerir disponibilidad en días previos al evento. Los obispos locales animaron a que todos los argentinos se inscriban para participar de una "acontecimiento histórico" para la Iglesia Argentina, ya que es una "oportunidad única para vivir la fe a través del encuentro, la fraternidad y el servicio".

En el formulario deberán completar datos personales, contacto, contacto de emergencia, perfil, sede y disponibilidad, áreas de servicio, salud y accesibilidad, documentación y compromiso. En el link https://acreditaciones.episcopado.org/voluntarios se podrá acceder a la preinscripción y a otros documentos con los lineamientos para la convocatoria, los requisitos, las etapas del profeso de selección y formación, además de las orientaciones pastorales para la convocatoria.

Hasta el momento, miles de fieles argentinos aguardan por la publicación del cronograma oficial de la visita del papa León XIV, qué lugares de cada ciudad recorrerá, con quiénes se reunirá y dónde dará misa.