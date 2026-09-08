Cuándo fue la última visita de un Papa a Córdoba: así será la visita del papa León XIV

La cuenta regresiva ya comenzó. El papa León XIV llegará a la Argentina en noviembre de 2026 y Córdoba será una de las paradas de su primer viaje apostólico al país. La visita tendrá, además, un dato que la vuelve histórica: será la primera vez en 39 años que un sumo pontífice pise suelo cordobés.

{{{htmlAmp}}}

La última visita ocurrió en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió la Argentina durante seis días y pasó por diez ciudades. En Córdoba, el entonces Papa polaco encabezó una misa multitudinaria y mantuvo encuentros con enfermos y personas con discapacidad, en medio de un país atravesado por el debate sobre la Ley de Divorcio.

Cuándo fue la última visita de un Papa a Córdoba

Para encontrar el antecedente hay que retroceder hasta abril de 1987. Juan Pablo II llegó a la Argentina por segunda vez durante el gobierno de Raúl Alfonsín y realizó una extensa gira pastoral que incluyó diez ciudades.

El viaje comenzó el 6 de abril y terminó el 12. El pontífice recorrió Bahía Blanca, Viedma, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, Paraná y Rosario, además de Buenos Aires. En apenas seis días pronunció 26 discursos y se encontró con multitudes que, según los registros periodísticos de la época, llegaron a reunir a casi cuatro millones de personas a lo largo de la gira.

Córdoba ocupó un lugar particular en aquella recorrida. Juan Pablo II pasó la noche en la ciudad y al día siguiente visitó la Catedral, donde se reunió con unos 300 enfermos y personas con discapacidad. Luego encabezó una misa en el Área Material Córdoba, en un momento en que la discusión política sobre la futura Ley de Divorcio atravesaba de lleno a la sociedad argentina.

La visita también dejó una de las escenas más recordadas de aquel viaje. Después de una jornada agotadora, el Papa se asomó cerca de la medianoche ante la multitud que todavía lo esperaba y preguntó: “¿Es cierto que en Córdoba de noche no se duerme?”. Ante el grito afirmativo de los presentes, respondió con humor que él era normal y que sí dormía.

Desde entonces, ningún otro Papa volvió a Córdoba. Ni siquiera Francisco, el pontífice argentino, llegó a concretar una visita a su propio país durante su papado.

León XIV llega a Córdoba después de 39 años

El Vaticano confirmó que León XIV realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026. En la Argentina, el recorrido incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa detallado todavía será comunicado por la Santa Sede.

La visita a Córdoba será, por lo tanto, la primera de un Papa desde aquella jornada de 1987. El regreso tiene además una particularidad: León XIV no llegará solamente a Buenos Aires, sino que incorporará a la provincia mediterránea a una agenda que también contempla una visita a la Basílica de Luján.

León XIV.

Desde Córdoba ya comenzaron los preparativos para recibirlo. De acuerdo al sitio Vía País, una de las alternativas que se analiza para una misa multitudinaria es el predio de FAdeA, sobre la Ruta 20, por sus posibilidades logísticas y su capacidad para recibir a una gran cantidad de fieles.

El arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, anticipó además que la permanencia de León XIV en la provincia sería breve. La expectativa es que miles de personas se movilicen para acompañar al Pontífice durante su paso por la ciudad.

Una visita con ecos de la gira de Juan Pablo II

La comparación con 1987 resulta inevitable. Casi cuatro décadas después, otro Papa volverá a recorrer Córdoba, aunque en un contexto político, social y religioso completamente diferente.

Cuando Juan Pablo II llegó por segunda vez a la Argentina, el país atravesaba los primeros años de la recuperación democrática y una fuerte discusión en torno al matrimonio y el divorcio. Su mensaje en Córdoba estuvo atravesado precisamente por esa disputa: llamó a defender la concepción católica de la familia y advirtió sobre lo que consideraba señales de deterioro de determinados valores.

León XIV llegará, en cambio, como el segundo Papa del siglo XXI que visita la Argentina y con un escenario internacional marcado por conflictos, tensiones políticas y una Iglesia que todavía transita el legado de Francisco.