Visita del papa León XIV a la Argentina: las 17 actividades que hará en el país

El papa León XIV visitará Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre y, a pesar de que todavía faltan dos meses, ya se conoce el detalle día por día de cómo será su gira por el territorio argentino que contempla 17 actividades diferentes.

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Día por día: cómo será la agenda del papa León XIV en Argentina

Desde una reunión bilateral con el presidente Javier Milei, hasta misas multitudinarias en la Basílica de Luján y en Córdoba, la visita del Papa incluye un cronograma cargado de actividades como jefe de Estado del Vaticano y máximo líder religioso de la Iglesia Católica. El detalle es el siguiente:

Domingo 8 de noviembre en Buenos Aires

Homenaje a José de San Martín : como gesto protocolar propio de un jefe de Estado, el papa León XIV depositará una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro.

: como gesto protocolar propio de un jefe de Estado, en la Plaza San Martín del barrio porteño de Retiro. Reunión bilateral con Javier Milei : en la Casa Rosada, el sumo pontífice mantendrá un encuentro bilateral con el Presidente, en el marco de una reunión protocolar.

: en la Casa Rosada, el sumo pontífice mantendrá un encuentro bilateral con el Presidente, en el marco de una reunión protocolar. Encuentro con autoridades del Poder Legislativo y del Poder Judicial : en su primer día en el país, también se espera que León XIV se reúna con representantes de los otros dos poderes del Estado argentino, aunque todavía no trascendió qué funcionarios participarán de ese encuentro.

: en su primer día en el país, también se espera que León XIV se reúna con representantes de los otros dos poderes del Estado argentino, aunque todavía no trascendió qué funcionarios participarán de ese encuentro. Un encuentro con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país: será en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería.

Entre sus actividades, se espera que el papa León XIV se reúna con Javier Milei

Lunes 9 de noviembre

Visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole : el lunes por la mañana, el Papa recorrerá esta institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y sectores vulnerables, fundada por Don Luigi Orione, considerado "el padre de los pobres" y denominado como santo por el Papa Juan Pablo II.

: el lunes por la mañana, el Papa recorrerá esta institución dedicada a la atención de personas con discapacidad y sectores vulnerables, fundada por Don Luigi Orione, considerado "el padre de los pobres" y denominado como santo por el Papa Juan Pablo II. Misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles : se trata de una de las celebraciones centrales de la visita, la misa central se realizará en Palermo y se espera que sea de las convocatorias más grandes de toda la gira papal.

: se trata de una de las celebraciones centrales de la visita, y se espera que sea de las convocatorias más grandes de toda la gira papal. Encuentro con el Mundo del Trabajo en la UCA : se espera que por la tarde del lunes, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Si bien todavía se analiza la concreción de la actividad, es uno de los principales ámbitos académicos religiosos del país.

: se espera que por la tarde del lunes, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA). Si bien todavía se analiza la concreción de la actividad, es uno de los principales ámbitos académicos religiosos del país. Encuentro interreligioso y cena con obispos: Robert Prevost se reunirá en el Palacio San Martín con representantes de distintas religiones y credos. Luego, cenará con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre

Misa central en Córdoba : el martes por la mañana, el Sumo Pontífice viajará a la provincia cordobesa para brindar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdEA). Un predio que tienen espacio para 600 mil personas y en el que esperan reunir a fieles no solo de Córdoba sino de otras provincias del norte del país.

: el martes por la mañana, el Sumo Pontífice viajará a la provincia cordobesa para brindar una misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdEA). Un predio que tienen espacio para 600 mil personas y en el que esperan reunir a fieles no solo de Córdoba sino de otras provincias del norte del país. Visita a la Catedral de Córdoba: tras la misa , León XIV recorrerá la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción , en el centro de la ciudad de Córdoba, donde podría saludarlo el gobernador Martín Llaryora.

tras la misa , en el centro de la ciudad de Córdoba, donde podría saludarlo el gobernador Martín Llaryora. Encuentro con religiosos y seminaristas en Córdoba : por la tarde se realizará un encuentro con religiosos y seminaristas de la provincia. Para luego regresar a la ciudad de Buenos Aires.

: por la tarde se realizará un encuentro con religiosos y seminaristas de la provincia. Para luego regresar a la ciudad de Buenos Aires. Vigilia con jóvenes en Buenos Aires: en la ciudad porteña, el Papa participará de una vigilia con jóvenes católicos nuevamente en el monumento de San Martín en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre