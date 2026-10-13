En el noreste de China, científicos identificaron un fósil de 120 millones de años que corresponde a una nueva especie de dinosaurio con plumas, bautizada como Norellraptor barsboldi. Este pequeño carnívoro medía unos 57 centímetros y presentaba plumas distribuidas en sus extremidades delanteras y traseras, formando una estructura similar a cuatro alas, lo que abre un debate sobre las vías evolutivas del vuelo entre los dinosaurios.

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El hallazgo tuvo lugar en la provincia de Liaoning, un sitio famoso por conservar dinosaurios emplumados del Cretácico Inferior en un estado casi perfecto. El esqueleto del ejemplar está prácticamente completo, incluyendo restos plumíferos en las patas y la cola, lo que permitió a los investigadores analizar en detalle su anatomía y posibles adaptaciones para el vuelo.

¿Qué son los microraptorinos y cómo funcionaba su anatomía con cuatro alas?

Pertenece al grupo de los microraptorinos, dinosaurios pequeños y carnívoros estrechamente relacionados con las aves. Esta familia se caracteriza por tener plumas en brazos y piernas, creando la apariencia de cuatro alas, una configuración que sugiere que podían planear o volar de algún modo, aunque la forma exacta de su locomoción aérea sigue siendo discutida entre los expertos.

El fósil fue descubierto por un agricultor cerca de Lamadong y donado al Museo de la Universidad Geofísica de Hebei. Los análisis revelaron dientes aserrados, garras curvas y estructuras óseas propias que diferenciaron a Norellraptor barsboldi de otros dinosaurios conocidos hasta ahora.

El nombre de la especie homenajea a los paleontólogos Mark Norell, de Estados Unidos, y Rinchen Barsbold, de Mongolia, reconocidos por sus aportes al estudio de dinosaurios. La investigación contó con la colaboración de especialistas de China, Italia y Eslovaquia, que se unieron para desentrañar los secretos de este fósil.

Evolución independiente: el hallazgo que demuestra que el vuelo surgió por vías distintas

Uno de los objetivos clave fue entender cómo surgieron las características relacionadas con el vuelo en distintos linajes de dinosaurios. Durante años, la comunidad científica debatió si estas adaptaciones provenían de un ancestro común o si evolucionaron de forma independiente en diferentes grupos.

El Norellraptor medía unos 57 centímetros y tenía plumas en brazos y piernas.

Para investigar, compararon 194 cambios anatómicos en la evolución de los microraptorinos con las aves primitivas. Aproximadamente un 30% de estas modificaciones también aparecieron en el linaje de las aves, incluyendo cambios en las extremidades y huesos vinculados al vuelo. Sin embargo, la secuencia de evolución fue distinta: mientras los microraptorinos modificaron primero sus dedos, las aves transformaron antes los huesos del pecho, hombros y muñecas.

Esta diferencia apoya la idea de que las adaptaciones para volar se desarrollaron de forma independiente en distintos grupos de dinosaurios con plumas. Según los científicos, la capacidad de desplazarse por el aire no surgió por un único proceso evolutivo, sino que varios linajes exploraron sus propias soluciones anatómicas, aprovechando rasgos como las plumas y estructuras corporales livianas.

El fósil fue hallado en Liaoning y está prácticamente completo.

El misterio de su locomoción aérea: el debate abierto entre los paleontólogos

A pesar de la riqueza del fósil, los investigadores aclaran que no pueden determinar con certeza cómo se desplazaba Norellraptor barsboldi. Queda pendiente descubrir si podía volar activamente o si usaba otro tipo de locomoción aérea, como planeo o saltos asistidos.